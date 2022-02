Aperte le candidature per Videoclip Italia Awards 2022

Aperte le candidature per Videoclip Italia Awards 2022, il primo concorso italiano che premia le eccellenze del videoclip

Videoclip Italia, il magazine dedicato esclusivamente al videoclip, lancia la prima edizione del concorso italiano che intende premiare le eccellenze di questa forma d’arte.

Le candidature sono ora possibili attraverso la piattaforma FilmFreeway e si chiuderanno il 16 marzo 2022, mentre la premiazione si terrà il 29 Maggio a conclusione di un meeting ospitato dal club Monk a Roma, nel corso della quale verranno annunciati i vincitori delle diverse categorie tecniche.

Videoclip Italia Awards è il più completo premio dedicato alla produzione audiovisiva di video musicali, creato per premiare i migliori video per ciascun genere – pop, rock, rap, elettronica, indie, alternative – ma anche i migliori registi (incluso un premio per i giovani emergenti) e i migliori tecnici del settore.

Ci saranno infatti premi per la direzione della fotografia, il montaggio, gli effetti speciali, il colour grading, lo styling, il make-up & hair e la scenografia, più due premi speciali dedicati all’animazione e al videoclip low budget, Infine un premio andrà al miglior videoclip internazionale.

Alla scadenza delle candidature il 16 marzo 2022 i lavori verranno valutati da una giuria attualmente in via definizione, composta da curatori, critici e altri professionisti del settore audiovisivo a livello internazionale. I componenti della giuria verranno annunciati a breve.

Il commento degli organizzatori Alessio Rosa e Nicola Marceddu (Videoclip Italia)

È Alessio Rosa, fondatore del magazine on line Videoclip Italia a raccontare come sono nati il premio e l’evento a Roma: «Cinque anni fa abbiamo lanciato Videoclip Italia, un piccolo webmagazine che veniva aggiornato nei ritagli di tempo, ma scritto con moltissima passione e che ci ha permesso di scoprire quanto sia vivo l’interesse per il videoclip come forma d’arte.

Un’arte spesso bistrattata o ignorata, e per questo ci sembrava incredibile che non esistesse ancora un riconoscimento a tutto questo lavoro creativo in Italia. E allora ci abbiamo pensato noi».

La squadra che lavora ai Videoclip Italia Awards si è data come obiettivo quello di «offrire una vetrina importante per chi realizza videoclip, perché questi possano essere sempre più conosciuti dal pubblico generalista tanto quanto da chi lavora negli audiovisivi, quindi anche all’estero.

Per noi è un modo di ricambiare registi, produttori e tecnici che con sforzi immensi continuano a regalarci dei video bellissimi».

Nicola Marceddu, tra gli autori di Videoclip Italia, aggiunge: «Quello che ci muove è pura passione, una passione che sappiamo essere condivisa. Siamo cresciuti guardando videoclip e poi studiando, dibattendo e scrivendone.

Adesso vogliamo fare un salto in avanti e cominciare a promuoverli davvero. I Videoclip Italia Awards saranno anche un momento di incontro tra i professionisti del settore, perché purtroppo la frenesia produttiva che caratterizza questo ambiente di lavoro non lo permette spesso, e la pandemia l’ha reso ancora più raro.

Vogliamo regalarvi una grande festa per celebrare l’industria del videoclip, organizzando una giornata indimenticabile per chi rende vivace questo settore pur rimanendo dietro le quinte, ma anche per tutti gli appassionati di questa forma audiovisiva».

COME PARTECIPARE

Per candidarsi è sufficiente utilizzare la piattaforma FilmFreeway seguendo le indicazioni alla pagina https://filmfreeway.com/VideoclipItaliaAwards



Per maggiori informazioni si rimanda direttamente al sito www.videoclipitaliaawards.com

Per partecipare agli incontri in presenza al Monk verranno fornite ulteriori indicazioni nel rispetto della situazione pandemica.

Videoclip Italia Awards www.videoclipitaliaawards.com