Gianni Morandi nuova data al Teatro Duse di Bologna

Si aggiunge una nuova data, il 17 marzo 2022, alla residency di Gianni Morandi in esclusiva nazionale al Teatro Duse di Bologna.

Il concerto ‘Stasera gioco in casa’ del 17 marzo (ore 21) sarà il 36° in scena sullo storico palcoscenico bolognese, dove Gianni debuttò nel 1964, ad appena 19 anni.

La nuova data vuole rispondere all’entusiasmo del pubblico che, dal debutto del 1° novembre 2019 fino ad oggi, ha accolto lo spettacolo di Morandi con una serie ininterrotta di sold-out.

Sono pochissime, infatti, le poltrone ancora disponibili per le date del 10, 12, 13 marzo 2022, annunciate solo pochi giorni fa.

Le prevendite per la nuova data del 17 marzo sono aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e nei punti vendita del circuito Vivaticket (info teatroduse.it).

Dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia e l’incidente domestico con il fuoco, Morandi è tornato a cantare al Duse il 19 gennaio 2022, con il live in cui interpreta tutti i suoi più grandi successi e racconta i momenti più emozionanti della sua carriera artistica.

Ad accompagnarlo in scena ci saranno, come sempre, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. In scaletta al Duse, non mancherà ‘Apri tutte le porte’, il brano scritto da Lorenzo Jovanotti, che gli è valso il terzo posto e il premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ al 72esimo Festival di Sanremo.

Le prevendite sono già aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, on line e presso i punti vendita del circuito Vivaticket (info su teatroduse.it). Sono, inoltre, ancora disponibili le ultime poltrone per le date già annunciate del

26 febbraio ore 21

27 febbraio ore 16

10 marzo ore 21

12 marzo ore 21

13 marzo ore 16

MORMORA MUSIC

Gianni Morandi

STASERA GIOCO IN CASA

pianoforte ALESSANDRO MAGRI

chitarra ELIA GARUTTI

foto ANGELO TRANI

Il brano ‘Stasera gioco in casa’ è di PAOLO ANTONACCI

TUTTE LE DATE

26, 27 febbraio 2022.

10, 12, 13 marzo 2022

17 marzo 2022 NUOVA DATA

BIGLIETTI

Intero

Prima platea 79 euro

Seconda platea 64 euro

Barcacce di platea 64 euro

Prima galleria e palchi 54 euro

Barcacce di primo ordine 54 euro

Palchi con visibilità ridotta 39 euro

Seconda galleria 39 euro

Loggione e seconda galleria laterale 29 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it | Vivaticket.it

SPECIALE PER GLI ISCRITTI AL MORANDIMANIA FAN CLUB, I BIGLIETTI

Gli iscritti al MorandiMania Fan Club (tesserati 2022) che lo vorranno, potranno, sin da ora, fino ad esaurimento, prenotare e quindi acquistare i biglietti per il live di Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna (attualmente abbiamo disponibilita’ per le date del 10, 12, 17 marzo 2022), posizionati solo entro le prime 5 file di prima platea numerata, direttamente da noi, inviando una mail a info@morandimania.it (non saranno prese in considerazione richieste su altri indirizzi mail ne’ su messanger, whatsapp o sms, quindi non prenotate rispondendo a questa mail ma utilizzate solo l’indirizzo indicato), in cui specificheranno

1 – LA DATA

2 – IL NUMERO DEI BIGLIETTI RICHIESTI

3 – TUTTI I NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI

4 – NUMERO DI TESSERA 2022 (se gia’ conosciuto)

Si ricorda che i nostri biglietti saranno riservati esclusivamente ai possessori di tessera 2022, se ancora non lo fossero, coloro che prenoteranno, sin da ora, si impegneranno a sottoscrivere l’iscrizione contestualmente al pagamento dei biglietti .

Non e’ possibile acquistare da noi biglietti per accompagnatori non iscritti .

Entro 24 ore dalla prenotazione, all’indirizzo mail specificato, si riceverà conferma e, successivamente, modalità e data ultima di acquisto.

NON E’ POSSIBILE CHIEDERE CAMBI DI DATA PER CHI ABBIA GIA’ ACQUISTATO I BIGLIETTI!