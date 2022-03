I Dellai pubblicano il primo EP

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il duo romagnolo formato dai gemelli DELLAI pubblica il primo EP, intitolato “Amico Mio”. Il progetto segue la loro partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 con “Io Sono Luca” e la pubblicazione dei precedenti singoli “Teresa” e “Ho bisogno di te (Teré)”.

Questo primo EP arriva dopo mesi di lavoro in studio e dimostra fin da subito un cambiamento per i fratelli gemelli, rispetto a come li abbiamo sentiti a Sanremo Giovani e nei precedenti singoli pubblicati.

Cambio di sonorità e di tematiche al punto che quasi non li riconosciamo, se non fosse per la voce di Luca e Matteo, che sicuramente restano una delle loro caratteristiche più particolari.

“Abbiamo iniziato un percorso di scrittura che ci ha portato fino a qui. “Io sono Luca” e i singoli successivi della scorsa estate sono, come abbiamo detto più volte, una storia scritta e pensata per raccontarci e presentarci con il nostro lato più solare.

Ora vogliamo portare al nostro pubblico brani che parlino di vita, dei progetti che facciamo, di quelli che sono andati bene, ma anche male, dei sogni e di amicizia.

Anche se siamo giovani, abbiamo vissuto momenti e non tutti sono stati sereni e felici.

Si parla spesso di amore nelle canzoni, ma meno dell’amicizia, per questo scegliamo “Amico mio” come lancio del nostro primo EP: un brano da scoprire, il racconto di una crisi che diventa speranza, un dono da custodire e da condividere con le persone che ci hanno, in qualche modo, salvato”. MATTEO DELLAI

L’EP esce il 4 marzo, in onore – così dichiarano – della data di nascita di Lucio Dalla, una delle grandi ispirazioni musicali del duo. “Amico Mio” è un EP scritto e composto da Luca e Matteo Dellai con la collaborazione di Davide Sartore e Tommaso Puleo.

Le produzioni sono affidate invece a Luca Red, Emilio Gallo, Samuele Andruccioli e Diego Ceccon (oltre a Luca e Matteo in alcuni brani).

“C’è un cambio radicale nelle sonorità di questa seconda parte che va a chiudere il nostro primo lavoro.

Ci piace l’idea di avere un suono “Band”, lo mostriamo con questi nuovi brani, ed anche se c’è elettronica non prevale sugli strumenti suonati che più amiamo.

Abbiamo affidato anche questa volta gli arrangiamenti a Davide Tagliapietra, con la super visione di Luca Red, che reputiamo due figure collanti, che sanno unire chi siamo e come vogliamo trasmetterlo.

In questa seconda fase canto “Nodi in gola”, un brano che parla di una serata andata male e di un amore mai risolto. Leggerezza e tristezza si intrecciano in un mix perfetto che come sempre mi ha dato modo di esprimere ironia, che non guasta mai”. LUCA DELLAI

Tracklist “Amico Mio” – in uscita venerdì 4 marzo 2022

01 Amico mio

02 Io sono Luca

03 Nodi in Gola

04 Mimì e Momo

05 Teresa

06 Ho bisogno di te (Terè)

“Cogliamo l’occasione dell’uscita per ringraziare chi ci è stato a fianco in questo periodo e che ha aiutato a far crescere il progetto, a partire da Luca Red che ha avuto il difficilissimo compito di creare e tenere unita una squadra importante, Davide Tagliapietra un grandissimo professionista e umanamente una persona splendida, Tommaso Puleo e la sua squadra che ha realizzato tutti i nostri contenuti social di “Luca e Teresa”, e i nostri Video, tra questi, anche quello di “Amico mio” che uscirà insieme all’EP. Steven White il nostro assistente e supporto in studio, nel lavoro di composizione e scrittura dei brani.

Il fotografo: Nicolas Gori che ha fermato il tempo con i suoi scatti e realizzato insieme a noi le copertine. Davide Sartore con cui abbiamo potuto confrontarci e scrivere insieme parte di questi brani.

Samuele Andruccioli co-autore del testo di “Amico mio”. Emilio Gallo, il primo a credere in noi due anni fa, che, anche se non è più nel progetto, ha dato sicuramente una mano alla nascita di tutto questo.

Infine, Virgin Records in toto, per tutto il grande supporto discografico”. LUCA E MATTEO DELLAI