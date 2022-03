Stromae aggiunge uno show italiano a Roma il 16 Maggio 2023

Share Facebook

Stromae, artista, scrittore, performer, produttore, designer e regista di origine ruandese aggiunge uno show italiano al Palazzo Dello Sport di Roma il 16 Maggio 2023, dopo aver già annunciato il suo ritorno sul palco all’interno del “Milano Summer Festival” il 20 luglio 2022 all’Ippodromo Snai San Siro.

Il primo singolo “Santè”, estratto dall’album “Multitude” in uscita il 4 marzo – ha raggiunto 42 milioni di stream su Spotify e il video ha registrato più 32 milioni di views su Youtube – è un inno dedicato a coloro i quali lavorano sempre per permettere agli altri di festeggiare; con il secondo acclamato brano “L’Enfer” – con 31 milioni di stream su Spotify – l’artista belga vuole descrivere le sue sofferenze durante una lunga pausa artistica, di circa 8 anni, con una spirale depressiva che trova le parole giuste, trasportate da commoventi note di pianoforte, come a voler fornire un talismano per combattere i pensieri oscuri e superare i momenti difficili.

Dopo l’annuncio delle 33 date europee con l’anteprima a Bruxelles il 22 febbraio, seguita da Parigi il 24 e di Amsterdam il 27, l’artista belga-rwandese ha annunciato un tour di concerti nelle arene in Nord-America in cui sosterrà il suo nuovo album “Multitude”.

Nonostante il periodo di assenza, la musica di Stromae non ha mai avuto un momento di oblio come dimostra il successo ottenuto quest’anno con “Alors On Danse” su TikTok dove oltre 4.6 milioni di video sono stati creati la scorsa estate utilizzando il brano (ora nella Top 5 dei brani più utilizzati su TikTok con 7 miliardi di view).

Sicuramente tra gli artisti internazionali più amati nel nostro paese, Stromae è riuscito a guadagnarsi l’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit mondiale “Alors On Danse” – tratta dal disco di debutto “Cheese” – che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream.

Arrivato al successo mondiale nel 2013 con la pubblicazione del suo secondo album “Racine Carrée”, con cui ha totalizzato oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo, Stromae inizia a ricevere diversi riconoscimenti sia nel suo paese che all’estero collezionando 4 Victoires de la Musique, 4 NRJ Music Awards e un MTV Europe Music Award. Il cantautore ha registrato oltre 250 date sold out in tutto il mondo (è suo uno dei tour europei che ha incassato di più di sempre) tra cui la partecipazione al Coachella, al Lollapalooza e un indimenticabile concerto al Madison Square Garden nel 2015 diventando il primo artista ad aver mai tenuto un concerto al Madison Square Garden con un repertorio interamente in francese.

Stromae ha inoltre sempre avuto un legame speciale con l’Italia. Certificato platino, l’album “Racine Carrée” ha infatti raggiunto un record assoluto: mai era accaduto nella storia che un disco interamente in lingua francese arrivasse a conquistare la vetta della classifica di vendita.

Nella musica di Stromae si fondono la chanson française, il suono dell’hip hop e dell’electro dance, le percussioni africane e le melodie più romantiche, il tutto accompagnato da testi che raccontano storie di migliaia di meticci della sua città (Bruxelles), storie d’emigrazione, povertà, colonie, differenze, storie di ieri e di oggi, utilizzando un linguaggio sempre curato e lontano da certe sguaiatezze hip-hop.

I biglietti per la nuova data di Stromae saranno disponibili in anteprima sulla pagina dell’artista dalle ore 10.00 di martedì 8 marzo. Per accedere al presale basterà registrarsi da giovedì 3 marzo sul sito https://www.stromae.com/it/.

In esclusiva su MyLiveNation dalle ore 10.00 di mercoledì 9 marzo. La vendita generale dei biglietti sarà disponibile dalle ore 10.00 di venerdì 11 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Maggiori informazioni su www.livenation.it

PREZZO BIGLIETTI

Parterre in piedi: € 45,00 + diritto di prevendita

Primo anello numerato: € 50,00 + diritto di prevendita

Secondo anello numerato: € 37,00 + diritto di prevendita

Terzo anello numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION DA MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022 ALLE ORE 10

VENDITA GENERALE DA VENERDÌ 11 MARZO 2022 DALLE ORE 10 SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET