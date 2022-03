Doja Cat con il singolo “Get Into It (Yuh)”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 11 marzo “GET INTO IT (YUH)”, il nuovo singolo della superstar mondiale da più di 1 MILIARDO di stream Doja Cat!



Il brano, che è già una Hit globale da MEZZO MILIARDO di stream, 25 MILIONI di visualizzazioni su YouTube e 2 MILIONI di video su TikTok, è estratto dall’album di grande successo “PLANET HER”.

All’interno di “PLANET HER” sono inclusi anche il brano “Need To Know”, il singolo “WOMAN” (Top 40 dell’Airplay radiofonico in Italia), e la Hit mondiale “Kiss me More” ft. SZA ( #5 della classifica Global di Spotify, #2 della classifica Global di Shazam, #7 della Billboard Hot 100 , MEZZO MILIARDO di stream, 3 MILIONI di video su TikTok, e Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano).

Nata e cresciuta a Los Angeles, l’artista nominata 3 volte ai Grammy Doja Cat ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo brano su Soundcloud.

Ha sviluppato il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri.

Nel 2014 ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta RCA e ha pubblicato il suo primo EP “purrr!”.

Il suo singolo di debutto è “So High”, che vanta 77 milioni di stream totali e ha ottenuto elogi da parte di testate importanti come Fader, Vibe, Paper, Pigeons & Planes, e molte altre. A marzo 2018 Doja ha pubblicato il suo album di debutto “Amala”, al suo interno il singolo virale “Mooo!” co-firmato da Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown e J.Cole, che è stato acclamato dalla critica e l’ha resa nota al grande pubblico. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo album “Hot Pink”, che ha ricevuto grande consenso da parte della critica, è stato certificato platino con oltre 10.3 miliardi di stream totali.

L’album include i singoli “Juicy” che ha raggiunto il #1 della Rhythm Radio, la hit nominata ai Grammy “Say So” e “Streets”, la colonna sonora della “Silhouette Challange”, ad oggi uno dei trend più virali di sempre su TikTok.

Con la Hit “Say So”, che ha raggiunto il #1 nella classifica Hot 100 di Billboard, è stata certificata 3 volte platino (dati RIAA) e ha superato 5.4 miliardi di stream, Doja è diventata una vera superstar mondiale. Nel 2020 l’artista ha vinto nella categoria “Best New Artist” agli MTV VMA Awards, agli MTV EMA e agli AMA (dove ha anche vinto il Best Female Soul / R & B Artist Award).

È stata nominata per innumerevoli premi tra cui 3 GRAMMY Awards, 4 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 2 BET Awards e 2 People’s Choice Awards. In molte occasioni Doja si è distinta per la creatività e la spettacolarità delle sue esibizioni e si è cimentata in performance uniche su quasi tutti i palchi delle più importanti cerimonie di premiazione, tra cui i GRAMMY Awards, i American Music Awards, i Billboard Awards e gli MTV VMA e gli EMA Awards.

Il suo ultimo tour è andato sold- out in 10 minuti e ha suonato in numerosi festival tra cui Rap Caviar Live Miami, Posty Fest, Day n Vegas e Rolling Loud LA.