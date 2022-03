Share Facebook

Il rapper romano Gianni Bismark annuncia il suo quarto album in studio intitolato “Bravi Ragazzi”, in uscita venerdì 25 marzo 2022 via Virgin Records/Universal Music Italia e già disponibile per il pre-order qui: https://giannibismark.lnk.to/braviragazzi

Il brano arriva anticipato dal suo ultimo singolo “Febbre a febbraio” in collaborazione con LIL KVNEKI del duo Psicologi, un pezzo intenso e avvolgente, prodotto da Enemies e dal precedente brano “C’avevo un amico”.

Gianni Bismark ha esordito con il suo primo album autopubblicato “Sesto senso” nel 2016.

È seguito “Re Senza Corona”, uscito nel 2019 e che vedeva tra i featuring artisti quali la Dark Polo Gang, IZI, Ntò, Ketama126 e Pretty Solero. L’album è stato un successo da oltre 92 milioni di stream.

Il brano “Università”, realizzato in collaborazione con Franco 126 ha ottenuto la certificazione ORO e totalizzato oltre 22 milioni e mezzo di stream.

Nel 2020 è uscito il terzo album “Nati Diversi”, che ha avuto una ri-edizione “Nati Diversi: Ultima Cena”, che includeva il duetto “C’Hai Ragione Tu” con Emma (tra i brani più trasmessi dalle radio nell’autunno del 2020), oltre a collaborazioni con Vegas Jones, Dani Faiv, Tedua, Geolier e Quentin40.

Il progetto “Nati Diversi” ha superato i 71 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Nel 2021 è uscito il progetto “DOCET: 2016-2017”, voluto dai fan del rapper e che conteneva due inediti e brani autopubblicati prima del successo nazionale (composti fra il 2016 e il 2017, appunto).

Nel disco sono presenti collaborazioni con i colleghi Tony Effe (in ben due tracce), Pyrex e Wayne.

GIANNI BISMARK è il rapper che non ti aspetti ma che dopo pochi minuti ti conquista con un cuore grande come la sua passione per la musica, il calcio e la buona cucina.

BISMARK è un ragazzo di borgata che in poco tempo si è affermato nella scena urban dimostrando di saper mischiare le proprie origini (stornelli romani e Franco Califano) con un mondo sonoro che va da Nas all’indie più attuale.

“Bravi Ragazzi” è disponibile in versione fisica nel formato cd autografato + T-shirt (esclusiva sul sito Universal Music Italia), CD autografato, vinile autografato (esclusiva per Discoteca Laziale) e in formato vinile.