Galeffi torna con il nuovo singolo “Appassire”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il tempo passa, a volte troppo in fretta, le piante appassiscono e arrivano momenti nella nostra vita in cui non abbiamo voglia di niente; ricerchiamo un ideale di felicità che spesso non rispecchia le aspettative e, intanto, viviamo come sospesi.

Con un’esibizione a sorpresa su uno dei tetti del Pigneto, Galeffi annuncia oggi l’uscita del suo nuovo singolo “APPASSIRE” (Polydor/Universal Music).

A ospitare il live è il tetto dello Sparwasser, uno dei tanti club chiusi a causa della pandemia. Durante l’emergenza, il locale ormai inattivo è stato un grande esempio di solidarietà, riqualificandosi come rifugio per senzatetto, per supportare la città di Roma in un momento così difficile a livello mondiale.

GALEFFI torna così, come solo lui sa fare, grazie alle sue liriche e all’eleganza che contraddistinguono la sua musica, accogliendoci con grazia nel suo nuovo mondo e facendosi specchio delle nostre emozioni più profonde.

Il nuovo singolo, frutto della ricerca e della crescita emotiva e artistica che ha travolto il cantautore romano negli ultimi due anni, è da oggi disponibile in pre-save al seguente link: https://capitol.lnk.to/appassire

Galeffi ha annunciato il brano sui social con queste parole: “A marzo del 2020 usciva il mio secondo disco e il mondo si fermava. Mi sono fermato anche io.

Sono rimasto a casa, ho messo i miei sogni in un cassetto e ho ricominciato a scrivere canzoni senza darmi un orizzonte, senza avere un obiettivo.

Scrivere giusto per il bisogno di farlo. Per restare vivo. Sono passati due anni e io mi sento una persona diversa.

Sono cresciuto come siete sicuramente cresciuti anche voi e nonostante il mondo sembra continuare a girare per il verso sbagliato, ho deciso che non devo più stare fermo e devo ricominciare a camminare sulle mie gambe.

Quando nasce una nuova canzone che fino a poco prima non esisteva è una sensazione così intensa che ti senti potente e fragile allo stesso tempo.

È una droga bellissima, la migliore. Appassire esce l’11 marzo, nella mezzanotte tra giovedì e venerdì. Comincia un nuovo viaggio”.

“APPASSIRE” arriva dopo quasi due anni di silenzio dal suo ultimo album “SETTEBELLO” (https://pld.lnk.to/settebello).

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano.

Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace.

Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, il Soft rock di Nutini, il Neo Soul di Amy Winehouse, il cantautorato francese, Serge Gainsbourg, Father John Misty e Patrick Watson, Galeffi rappresenta sin dal suo esordio un unicum nel cantautorato italiano.

Grazie alle sue molteplici anime, il suo pop senza compromessi e la maturità artistica conseguita negli anni, il cantautore romano riesce ad entusiasmare e convincere il suo pubblico a ogni sua pubblicazione.