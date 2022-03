“Oro” il nuovo singolo di Tecla

Share Facebook

Da venerdì 18 marzo disponibile in radio, “Oro” (Polydor/Universal Music) il nuovo singolo di Tecla. Il brano segna un nuovo capitolo del percorso artistico della giovane cantautrice e attrice, tra i talenti più poliedrici e promettenti della nuova generazione.

ORO è una canzone intensa e autobiografica che ci trasporta nel mondo di Tecla. Come in un flusso di coscienza, sentimenti come rabbia e disillusione si fanno motore di grandi cambiamenti in una continua e nuova scoperta di se stessi attraverso sonorità pop raffinate e travolgenti.

Il brano è scritto dalla stessa Tecla e prodotto da Mariomarvels e Andrea “Wayne” Papazzoni e in collaborazione con Noemi.

«In “Oro” ho voluto racchiudere una serie di significati. – dichiara Tecla – “Essere oro” è il raggiungimento di tutte le aspettative che una persona si crea nella sua vita.

In contrapposizione ho utilizzato anche la parola “odio” perche per raggiungere i tuoi obbiettivi non hai mai una strada spianata, l’esperienze e gli incontri sbagliati possono intaccare il percorso che è la vita, farti dimenticare il motivo per cui hai iniziato questo viaggio.

“Noi saremo oro” è una promessa che faccio a me stessa, perché nonostante l’odio lavorerò tutta la vita per ottenere quello che voglio».

L’uscita del brano è accompagna dal video, creato dal collettivo Round visuals, che vede l’artista immersa in un contesto onirico e ricco di simbolismi, mentre indossa un maschera formata da schegge di specchio.

Tecla Insolia, classe 2004, è un talento purissimo fin dalla giovane età. Attrice e cantante, nel 2019 vince Sanremo Young e partecipa l’anno seguente al Festival di Sanremo 2020 nella categorie Nuove Proposte dove conquista il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci con il brano “8 marzo”.

Nel 2018 recita in fiction Rai di grandissimo successo come “L’allieva” e “Vite in fuga” e nel 2021 viene scelta per interpretare il ruolo di Nada nel film sulla cantante dal titolo “La bambina che non voleva cantare”. L’artista attualmente è impegnata in studio e sta lavorando al suo nuovo progetto discografico.