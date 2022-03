Deriansky annuncia “qonati” il nuovo album in uscita l’8 aprile

Share Facebook

Deriansky ha la capacità di arrivare diretto, senza mezzi termini, come un pugno nello stomaco, lì dove non vuoi scavare, lì dove non vuoi guardare, lì dove non vuoi affrontare te stesso.

Una volta che l’hai fatto, una volta che ci sei riuscito, però, vedrai tutto con occhi diversi.

“qonati” è un disco che nasce da un confronto diretto tra Deriansky e il mondo esterno, un confronto denso che porta presto ad una saturazione (di stimoli, informazioni, emozioni).

Il raggiungimento di questo limite fa sì che l’artista non riesca più a nutrirsi senza prima vomitare tutto ciò che ha dentro.

L’album sarà fuori venerdì 8 aprile, da oggi è disponibile in pre-save e pre-add al seguente link: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/deriansky-qonati/.

“Il concept è nato prima dell’album, mentre ci lavoravo sentivo che qonati era il nome giusto ma non avevo idea di cosa mi aspettasse – racconta Deriansky – È sicuramente un disco che vuole toccare più tasti, sia musicali che umani, ma è anche un progetto strettamente personale.

Al suo interno è presente gran parte di ciò che ho vissuto negli ultimi due anni: momenti belli, momenti brutti e momenti che semplicemente fanno parte della mia quotidianità.”

Di seguito la tracklist di “qonati”:

dlato – prod. Deriansky mosqe – prod. Deriansky marabu – prod. Deriansky ‘riansky paranoia #3 – prod. Deriansky basilico (feat. Altea & Michael Mills) – prod. Goedi, Deriansky lovlov – prod. Deriansky mano sx – prod. Deriansky ‘riansky paranoia #4 – prod. Deriansky legno – prod. Deriansky padelle (siincro) – prod. Deriansky forse (feat. Deepho) – prod. Deriansky

“qonati” è stato anticipato dal singolo “basilico” feat. Altea dei Thru Collected e Michael Mills (https://sme.lnk.to/Deriansky_basilico; Asian Fake/Sony Music Italy), prodotto dallo stesso Deriansky insieme a Goedi.

Deriansky sul singolo racconta “‘basilico’ è nata in studio insieme a Goedi (Microspasmi) Ero appena arrivato a Milano per restare qualche mese e uscire da un periodo difficile, che mi teneva prigioniero nella psiche.

La traccia descrive esattamente lo stato d’animo che provavo ovvero un sensazione di prigionia, rabbia e inadeguatezza.”

DERIANSKY, è il progetto di Dario Donatelli, classe ‘99, giovanissima promessa di Asian Fake. Cresciuto a Parma, muove i suoi primi passi nel mondo del rap all’età di 14 anni.

Si avvicina al mondo della produzione da autodidatta, appassionandosi alle sonorità della dubstep fino a sviluppare un proprio personalissimo linguaggio, in grado di coniugare elettronica hardcore e rap.

Negli ultimi anni l’artista ha frequentato la scena underground parmense e milanese, prendendo parte a battle di freestyle ed eventi legati al mondo hip hop underground, percorso che Deriansky ha percepito come importante per la propria formazione artistica e umana, come occasione per vivere questo mondo e capire cosa c’è alle fondamenta del genere.

Il brano “Team Crociati”, pubblicato a giugno 2020 all’interno dell’album collettivo “HANAMI”, segna l’ingresso di Deriansky nel roster di Asian Fake.

Segue l’album “QHOLLA” (novembre 2020), dodici tracce interamente scritte e prodotte da Deriansky che esplorano il concetto di ansia nelle sue molteplici sfaccettature.

Le liriche crude dei testi e le inedite produzioni dense di sonorità acute e metalliche accompagnano l’ascoltatore alla ricerca di un punto di contatto con questa emozione al fine di poterla metabolizzare e dominare.

Il disco incorpora tra i suoi riferimenti la fusione di elementi che provengono dal background hardcore, dubstep e hip hop. In una visione più ampia del progetto, fondamentale è stato l’incontro con NIC PARANOIA (promessa del visual design) e Giorgio Cassano (regista e videomaker) che collaborano attivamente al progetto di Deriansky, curandone la veste grafica ed estetica e dando vita a un immaginario che traduce perfettamente le suggestioni musicali dell’artista.