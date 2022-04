L’opera prima di Claudia Gerini dal 5 maggio al cinema

Share Facebook

L’opera prima di Claudia Gerini presentata alla tredicesima edizione del Bifest, arriva al cinema dal 5 maggio

L’attrice “La regia è stata un’esperienza stimolante e impegnativa”

TAPIRULÀN, il film che segna l’esordio alla regia di Claudia Gerini, è stato presentato in anteprima mondiale, in concorso, nella sezione “Panorama Internazionale” della tredicesima edizione del Bifest- Bari International Film&Tv Festival alla presenza della protagonista Claudia Gerini, dell’attrice Claudia Vismara, del produttore Stefano Bethlen, degli sceneggiatori Antonio Baiocco e Fabio Morici.

Durante la conferenza stampa il produttore ha anche annunciato che il film sarà nelle sale dal 5 maggio 2022 e sarà anticipato da quattro anteprime nazionali a Roma, Firenze, Milano e Riccione e da un passaggio come evento speciale al Montecarlo Film Festival de la Comedie.

“Dietro la macchina da presa praticamente non ci sono stata mai, perchè ero sempre sulla scena” afferma Claudia Gerini durante la conferenza stampa “ho letto il soggetto e ho pensato subito che fosse la storia giusta per debuttare alla regia.

Ho avuto le idee chiare fin da subito su Emma e sul modo in cui volevo rappresentarla”. Sulla sua prima esperienza alla regia ha dichiarato, inoltre, che “è stato un lavoro molto impegnativo ma allo stesso tempo stimolante, non privo di rischi.

Ma prendersi la responsabilità delle decisioni sul set è bello. Se stai nella comfort zone non evolvi mai”.

TAPIRULÀN, oltre ad essere il film d’esordio dietro la macchina da presa, rappresenta anche una delle prove attoriali più complesse per Claudia Gerini, che veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant, tra angosce interiori e fantasmi del passato che improvvisamente tornano a tormentare la sua vita.

Sulla volontà di raccontare una storia così intima e profonda è intervenuto anche il produttore di Milano Talent Factory, Stefano Bethlen che ha raccontato “Mi sono innamorato di questa idea fin da subito, quindi è stato quasi naturale per me affrontare questa nuova sfida produttiva, grazie ad un soggetto che ha un respiro internazionale e che, quindi, può avere una vita futura anche dopo averlo presentato al pubblico italiano”.

Nel cast del film sono presenti – tra i vari interpreti diretti e guidati da Claudia Gerini – Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

Il film sarà presentato dalla regista in anteprima a Roma il 26 aprile al cinema Adriano, a Firenze il 27 aprile al cinema Portico, a Milano il 28 aprile al cinema Anteo, a Riccione il 30 aprile al cinema Giometti Cinepalace e come evento speciale fuori concorso il 29 aprile al Montecarlo Film Festival de la Comedie. Il film arriva al cinema dal 5 maggio.

“TAPIRULÀN” è prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Attitude e Big Tree Movie Entertainment, in associazione con Christian Candela per Identivisuals e Roberto Righi per ML, in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con Sky Cinema.

Il soggetto e la sceneggiatura portano le firme di Antonio Baiocco e Fabio Morici con la collaborazione di Claudia Gerini. Il produttore creativo del progetto è Fabio Guaglione, mentre lo story editor è Luca Speranzoni.

I Main partner sono Buddy Bank, Identivisuals, Tecnobody e Chateau d’Ax a cura di Silene Mosticchio per Tilt. Media partner, Radio Italia.