Joie de vivre nel Brasile di Marcelo Fallahin, nuovo editore di Marcos Vinicius

Emanano essenze e profumi del suo Brasile le nuove copertine curate dalla Fallahin Procuçoes per Marcos Vinicius.



C’è tutta la fragranza non solo dei luoghi, non solo dei paesaggi, non solo degli effluvi culturali ; si respirano, piuttosto, le radure del palpito più radicato nel Paese a forma di cuore, della creatività connessa con la Fonte, agganciata a quell’Etere Fluente scintilla primordiale della vita.

Copertine che restano impresse scolpendo una vibrante impronta su carta così come nel sentimento di chi le osserva, per poi essere sfogliate lasciandoci incamminare fra note anch’ esse animate da un inchiostro vivo, carico di personalità, una grafia curata nel dettaglio compositivo, che vien voglia di toccare, di far palpitare, che non si vede l’ora di interpretare e far risuonare. Una stampa quasi udibile che sembra, a tratti, la musica stessa dell’Autore



Bravo Marcelo Fallahin! (non solo editore- produttore ma anche eccelso interprete polistrumentista e compositore).



Bravo per la scelta dell’immagine; bravo per la scelta di un artista (già patrimonio universale) che, qui, viene rappresentato nel suo carisma più genuino; e bravo per la generosa collaborazione aperta con la neonata MVEdition.



Perché la melodia, sviluppata in orizzontale, è importante ma…è la verticalità, la simultaneità dell’armonia a pervadere l’orecchio, a connettere spirito a materia, terra e cielo.

Come, nel caso di questa fusione editoriale, proprio quella triade (trinità ?) che tutela, fra i cinque righi e quattro spazi, ma anche oltre, il battito dell’accordo perfetto.

https://www.youtube.com/channel/UCU-WWOSRNWFnd8rpqtsksMw

https://soundcloud.com/marcelofallahin

di Anita Madaluni