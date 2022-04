Luché il nuovo disco direttamente al primo posto

Share Facebook

Dopo più di tre anni di silenzio, un ritorno sensazionale e senza precedenti per LUCHÈ: il suo nuovo grande progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE esordisce oggi al primo posto nella classifica FIMI/GfK, a una sola settimana dalla release su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Sony Music Italy/Columbia Records.

Il disco si è subito posizionato al primo posto della classifica ALBUM ed è anche il vinile italiano più venduto della settimana.

LUCHÈ sta sancendo e marchiando a fuoco un nuovo capitolo del rap italiano: DOVE VOLANO LE AQUILE si presenta in tutto e per tutto come un album dal carattere internazionale, creato per sparigliare le carte e presentare il suo talento in ogni piccola sfaccettatura: oltre a scrivere le sue strofe – oltre ad essere un rapper – Luchè lavora da producer, orchestrando e delineando in prima persona ogni dettaglio.

Luchè porterà DOVE VOLANO LE AQUILE in tour con una serie di speciali appuntamenti dal vivo, prodotti da BPM Concerti e Trident Music. Annunciate oggi le tre date autunnali nei palazzetti: 19.11 Rimini – RDS Stadium; 21.11 Milano – Mediolanum Forum; 24.11 Roma – Palazzo dello Sport. BPM Concerti e Trident hanno comunque già preannunciato che l’artista non si fermerà a tali date e che sempre ad aprile verrà annunciato anche un tour estivo.

DOVE VOLANO LE AQUILE è disponibile nei formati CD, CD con diario motivazionale, Vinile (bianco, rosso e arancione) e Musicassetta. In esclusiva su Amazon il Vinile rosso autografato in edizione limitata; sul sito di Sony Music il CD con diario motivazionale – il libro e la musica raccontano la forza e la motivazione che non bisogna mai perdere quando si vogliono raggiungere i propri obiettivi.

È inoltre disponibile, solo ed esclusivamente nello store di Sony Music, l’edizione limitata del Vinile di colore bianco con dei pastelli da colore personalizzati – per dare la possibilità ad i fan di esprimere la propria creatività e di rendere DVLA un album unico e personale.

La release di DVLA è accompagnata da un’altra importante iniziativa promossa da Amazon Music: con l’obiettivo di riqualificare la città di Milano, i prossimi 9 e 10 aprile i fan di Luchè potranno dipingere insieme a lui un murales in zona navigli, info al link https://dovevolanoleaquile.com/.