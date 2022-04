Fasma il video di “Ma non erano te”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori il video di “Ma non erano te” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di FASMA, prodotto da GG. Le crude immagini del videoclip – diretto da Amedeo Zancanella – sono volutamente allegoriche e rappresentano lo sfogo dell’artista nei confronti dell’omologazione, che mira a sconfiggere con tutte le sue forze.

Vediamo infatti Fasma costretto all’impianto di un dente di ferro, che rappresenta il giudizio degli altri, che limita troppo spesso l’essere umano e che lui riesce, da solo, a sputare fuori, con tutto il dolore che può comportare: “Sono io – commenta – che accetto di mettermi nella stessa condizione di soffrire, pur di liberarmi dal giudizio degli altri”.

Fasma è tornato con “Ma non erano te” – disponibile in streaming e digitale al link https://epic.lnk.to/manoneranote – alla sua musica, linfa vitale che gli permette di esprimersi, da cui non si è mai allontanato. Crede fermamente nel fatto che bisogni tornare solo quando c’è veramente qualcosa da dire, e ora è stata proprio questa la necessità più grande.

“Ma non erano te”, infatti è un altro modo in cui la musica sta dando la possibilità all’artista di dire la sua: “Spero che questo brano possa arrivare a chi di dovere per mostrare una situazione da un altro punto di vista. – commenta Fasma – Troppe volte ci giudichiamo più con gli occhi degli altri che con i nostri e modifichiamo la nostra esistenza per questo.”

“Il mio augurio – continua l’artista – è che i demoni che abbiamo in testa e tutti quei preconcetti che derivano dal nostro passato ma che limitano il nostro futuro, non siano degli ostacoli per giudicare noi stessi e gli altri, ma semplicemente un modo per ricordarci che siamo umani e perciò imperfetti, insicuri, cercando sempre di migliorare domani quello che ieri non siamo riusciti a migliorare”.

L’artista, inoltre, sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio 2022 di Roma.

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016».

L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni.

Nel 2017 pubblica vari singoli, tra cui “Marylin M.” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify) certificato disco d’oro. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018, che contiene il brano certificato oro “Ti prometto che un giorno partiremo”.

L’artista nel 2020 è stato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano “Per sentirmi vivo”, con cui ha conquistato pubblico e critica.

Il singolo, certificato doppio platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia), è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), uscito a marzo 2020. Nel 2021 Fasma torna sul palco dell’Ariston, tra i protagonisti della 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Parlami”, prodotto da GG e certificato disco disco di platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia). Venerdì 7 maggio 2021 è uscito il suo ultimo singolo, “Indelebile”.