Verso l’introduzione di un caricabatteria universale nell’Unione europea￼

L’UE sta lavorando per rendere il cavo USB-C lo standard per la ricarica dei dispositivi elettronici di piccole dimensioni.

La grande varietà tipi di caricabatteria per i diversi dispositivi portatili, crea disagi ai consumatori e produce tonnellate di rifiuti elettronici innecessari.

Per raggiungere gli obiettivi ambientali e ridurre i costi, l’UE vuole introdurre un caricabatteria universale.

Un importante passo avanti è stato compiuto il 20 aprile quando la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione sull’introduzione di un caricabatteria standardizzato per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici, come tablet, lettori e-book, telecamere smart ed elettronica indossabile (i dispositivi elettronici che si portano a contatto con il corpo).

84% Percentuale di consumatori che hanno riscontrato problemi legati ai caricabatteria dei telefoni negli ultimi due anni, secondo uno studio del 2019 della Commissione europea

Cosa chiedono gli europarlamentari?

Gli europarlamentari hanno proposto alcuni miglioramenti rispetto alla proposta della Commissione:

Includere più dispositivi

La proposta della Commissione comprendere telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili. Gli europarlamentari chiedono di aggiungere lettori e-book, laptop a bassa potenza, tastiere, mouse, smartwatch e giocattoli elettronici.

Requisiti per la ricarica wireless

Per stare al passo con le nuove tecnologie, gli europarlamentari propongono di armonizzare le soluzioni di ricarica wireless (detta anche ricarica a induzione, ovvero ricarica senza cavi) e di incorporare nella legislazione le tecnologie e gli standard più pertinenti e rilevanti.

Stop all’acquisto di nuovi dispositivi con caricabatteria compresi

La nuova legge prevede il cosiddetto “unbudling” (separazione) dei dispositivi dai caricabatteria, dando ai consumatori la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo con o senza il rispettivo caricatore. Gli europarlamentari vogliono che l’opzione predefinita sia senza caricabatteria e che venga indicato se esso è incluso o no.

Migliorare la sorveglianza del mercato

Gli europarlamentari vogliono che la nuova legislazione comprenda le garanzie contro i prodotti non conformi o il mancato rispetto degli obblighi informativi.

Monitorare le nuove tecnologie

Gli europarlamentari propongono di monitorare le nuove tecnologie per consentire di rivedere l’applicazione della normativa alla luce delle nuove tecnologie di ricarica.

Accelerare l’introduzione delle nuove regole

Gli europarlamentari chiedono di concedere agli Stati UE un anno per l’attuazione della nuova legge, piuttosto dei due anni proposti dalla Commissione.

Contesto

Per 10 anni il Parlamento europeo ha spinto verso l’introduzione di un caricabatteria universale per i dispositivi elettronici portatili. Nonostante alcune aziende abbiano messo in campo iniziative su base volontaria, che hanno ridotto il numero dei tipi di caricatori, queste sono risultate insufficienti per soddisfare gli obiettivi dell’UE sulla riduzione dei rifiuti elettronici. A settembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta sull’introduzione di un caricabatteria universale. Una volta che il Parlamento avrà definito la propria posizione, potranno avere inizio i negoziati con gli Stati UE sul testo finale della normativa.

