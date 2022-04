Fiorella Mannoia in concerto al Teatro Verdi di Firenze

Share Facebook

Un programma tv di successo, un tour trionfale e l’immancabile tappa fiorentina. Fiorella Mannoia sarà in concerto sabato 30 aprile al Teatro Verdi di Firenze.



Inizio ore 20,45. I biglietti (posti numerati da 35 a 69 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Il tour prende il nome dal programma che l’artista ha condotto su Rai 3, “La versione di Fiorella” e in scaletta ci saranno i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.



Insieme a Fiorella saliranno sul palco Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

“Finalmente teatri pieni e una vera tournée – spiega Fiorella Mannoia – certo, con quello che sta succedendo non siamo nello spirito migliore, ma questo è il nostro lavoro e tutti lavorano nonostante quello che sta accadendo.

Il nostro mestiere è questo e cerchiamo di intrattenere la gente e dare delle emozioni perché è quello che sappiamo fare.

Come sempre ci si divertirà, commuoverà e si rifletterà su tanti argomenti. È un po’ la prerogativa di tutti i miei concerti: si ride, ci si commuove, si pensa.

L’esperienza in tv? Durante le registrazioni del programma mi sono trovata a cantare canzoni che non avevo mai cantato, che mi ha fatto piacere cantare e che quindi riporterò sul palco.

Anche il palco richiama il programma, ci sono le lampadine viste in studio in questi mesi, perciò abbiamo voluto riportare un po’ ‘La Versione di Fiorella’ in teatro.

In questi cinquant’anni di carriera ho avuto molto di più di quello che avrei mai potuto immaginare nei miei sogni di ragazza. Ho cantato con i più grandi artisti italiani e ho cantato le canzoni dei più grandi artisti italiani.

Perciò non c’è niente che io possa ancora desiderare. E ancora non è finita perché cambiano le generazioni e continuo a collaborare con gli artisti, anche con quelli di nuova generazione.

Sono sempre a caccia di belle canzoni perché noi viviamo di belle canzoni, se non abbiamo le canzoni non andiamo da nessuna parte”.



Info tel. 055.667566 – 055.212320 – www.bitconcerti.it – www.teatroverdionline.it – www.friendsandpartners.it.

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

1° settore 69 euro

2° settore 59 euro

3° settore 55 euro

4° settore 49 euro

5° settore 45 euro

6° settore 35 euro

Prevendite

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.