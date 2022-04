Doja Cat dal 6 maggio il nuovo singolo “Vegas”

Share Facebook

Venerdì 6 maggio uscirà in digitale “VEGAS” (in pre-save al seguente link: https://elvis.lnk.to/soundtrack) il nuovo singolo di DOJA CAT.

Il brano è una rivisitazione del celebre pezzo di Elvis Presley “Hound Dog” e farà parte della colonna sonora del film “ELVIS” di Baz Luhrmann, con Austin Butler e Tom Hanks, che uscirà nelle sale italiane il 22 giugno.

Doja Cat ha presentato il nuovo singolo per la prima volta al Coachella 2022, riscuotendo grande consenso per la sua esibizione.

L’arista ha portato con lei sul palco l’acclamato cantante gospel Shonka, che interpreta Big Mama Thornton nel film e che sarà inoltre presente nella colonna sonora.

La line-up del 2022 del Coachella ha visto molti artisti legati al film di Luhrmann, tra cui l’artista country e soul Yola che interpreta suor Rosetta Tharpe.

Nata e cresciuta a Los Angeles, l’artista nominata 3 volte ai Grammy Doja Cat ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo brano su Soundcloud. Ha sviluppato il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri.

Nel 2014 ha firmato un contratto con la prestigiosa etichetta RCA e ha pubblicato il suo primo EP “purrr!”. Il suo album di debutto è “Amala”, al suo interno il singolo virale “Mooo!”.

A novembre 2019, Doja Cat ha pubblicato il suo secondo album “Hot Pink”, con oltre 14,5 miliardi di stream in tutto il mondo, che include la hit “Juicy” e “Say So”. L’artista ha vinto nella categoria “Best New Artist” agli MTV VMA Awards, agli MTV EMA, agli AMA, gli iHeart Radio Awards e i People’s Choiche Awards. Si è esibita in quasi tutti i principali Award Show, inclusi i GRAMMY Awards, gli American Music Awards, i Billboard Awards e gli MTV VMA e gli EMA. Il suo ultimo tour è andato sold- out in 10 minuti e ha suonato in numerosi festival tra cui Rap Caviar Live Miami, Posty Fest, Day n Vegas e Rolling Loud LA.

Nel 2021 l’album “Planet Her” è stato nominato ai GRAMMY dominando le classifiche, debuttando al primo posto nella classifica di Billboard Top R&B Albums e al secondo posto nella classifica di Billboard Top 200 e Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. “Kiss Me More” ft. SZA, il primo singolo estratto dall’album “Planet Her”, è certificato disco di platino con oltre 2,8 miliardi di ascolti in tutto il mondo.

“Elvis” è un film che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) attraverso le mille sfaccettature della complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks).

La colonna sonora presenta lo straordinario mix di capolavori di Elvis, che attraversa gli anni ’50, ’60 e ’70, celebrando anche le sue diverse influenze musicali e l’impatto duraturo sugli artisti di oggi.

“Elvis”, interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, è un film prodotto da Warner Bros, ed uscirà nelle sale italiane il 22 giugno.

Il regista Baz Luhrmann, candidato all’Oscar, esplora la vita e la musica di Elvis Presley. Il film attraversa le mille sfaccettature della complicata relazione di Elvis (interpretato da Butler) con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Hanks).

Come raccontato da Parker, il film approfondisce il complesso rapporto tra i due che dura da oltre 20 anni, dall’ascesa di Presley fino al suo successo. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (interpretata da Olivia Dejonge).

Al fianco di Butler e Hanks, la premiata attrice Helen Thomson interpreta la madre di Elivs, Gladys, Richard Roxburg interpreta il padre di Elvis, Vernon, Luke Bracey interpreta Jerry Schilling, Natasha Bassett interpreta Dixie Locke, David Wenham interpreta Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. interpreta B.B. King, Xavier Samuel interpreta Scotty Moore, e Kodi Smit-McPhee interpreta Jimmie Rodgers Snow. Nel cast, Dacre Montgomery interpreta il regista televisivo Steve Binder, insieme agli attori australiani Leon Ford come Tom Diskin, Kate Mulvany come Marion Keisker, Gareth Davies come Bones Howe, Charles Grounds come Billy Smith, Josh McConville come Sam Phillips, e Adam Dunn come Bill Black. Per interpretare altri artisti musicali iconici nel film, Luhrmann ha pensato a Yola come sorella Rosetta Tharpe, il modello Alton Mason come Little Richard, Austin come Arthur Crudup, e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae “Big Mama” Thornton.

I produttori del film sono Luhrmann, Catherine Martin vincitore dell’Oscar (“Il grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”), Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss. La produzione esecutiva è a cura di Toby Emmerich, Courtenay Valenti e Kevin McCormick. Il team creativo dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Mandy Walker, la scenografa e costumista Catherine Martin, la scenografa Karen Murphy, Matt Villa e Jonathan Redmond, gli effetti visivi sono a cura di Thomas Wood, le musiche a cura di Anton Monsted e il compositore Elliott Wheeler.