Aiello, doppia data al Tuscany Hall di Firenze￼

Due volte Aiello al Tuscany Hall di Firenze. Dopo il sold out in prevendita di sabato 30 aprile, il cantautore aggiunge un nuovo live in riva all’Arno, lunedì 2 maggio.



I biglietti per questo nuovo appuntamento – posto unico 23 euro – sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Si recuperano date annunciate e più volte posticipate a causa della pandemia: i biglietti acquistati per il concerto del 2 aprile 2020 (rinviato al 12/05/20, al 30/03/2021, al 29/10/21 e al 24/03/22) saranno validi per la data del 30 aprile.

I biglietti acquistati per il concerto del 25 marzo 2022 saranno validi per la data del 2 maggio.

In primo piano il nuovo singolo “Paradiso”, che esce proprio in questi giorni, confermando il grande lavoro di ricerca dell’artista: “Mi sono preso un po’ di tempo per me, per curare alcune ferite del petto e della mente – ha spiegato Aiello sui suoi canali social annunciando il nuovo brano – ho iniziato un percorso per imparare a vivere il presente, a vincere l’ansia, ad essere meno duro con me stesso, a godermi di più gli eventi, gli incontri.

Io sono una frana nelle storie, a volte parto in quinta, altre non metto neppure la marcia… Aldilà del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto ‘sono in Paradiso’”.



In scaletta anche brani dell’album “Meridionale” e successi che lo hanno imposto al grande pubblico come “Arsenico” e “La mia ultima storia”.

Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello fa della “contaminazione di generi” e del suo timbro vocale la sua cifra stilistica, distintiva. Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale.

Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad singoli come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, dischi d’oro e di platino.

Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla cinquina della 65° edizione del David di Donatello.

Nel 2021 l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro.



Il tour di Aiello è prodotto da Vivo Concerti.

Info

Tuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.vivoconcerti.com

Biglietti (compreso diritto di prevendita)

Posto unico 23 euro