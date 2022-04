Radical il nuovo singolo “Too Easy”

Share Facebook

È tornato l’artista la cui adrenalina ha scosso le fila della scena urban italiana, che ha fatto della contaminazione tra generi la sua cifra stilistica e della spettacolarizzazione dei live il suo marchio di riconoscimento.

Dopo averci travolto con “MAFIA MALVAGIA” (https://smi.lnk.to/mafiamalvagia), che ha dato inizio al suo nuovo percorso con Columbia Records Italy/Sony Music Italy, RADICAL torna oggi, venerdì 29 aprile, con il singolo “TOO EASY” feat. Zyrtck & Friman.

Il brano è disponibile in streaming e digitale al link https://SMI.lnk.to/TooEasy ed è accompagnato dal relativo video, da cui si evince l’intero immaginario estetico di “Too Easy”.

IL BRANO

Con “TOO EASY” Radical prosegue il percorso in vista del suo primo album; spicca la sinergia con Zyrtck & Friman, giovani talenti che si stanno ritagliando uno spazio sempre più credibile nella scena.

Il brano mostra l’evoluzione dell’artista, portando un passo in avanti la sua ricerca di un un suono ed un estetica iconici; al cemento di “Mafia Malvagia” si sostituisce lo Skyline di Milano, ai veicoli neri opachi, le vetrate e l’arredamento designer.

Il brano, riprende il build-up verso EVOL, mantenendo l’attitudine sarcastica e sbeffeggiante sottesa all’uscita precedente; concentratosi sul futuro, l’ Evol-uzione di Radical, è il nuovo tassello che continua il puzzle dell’Album in divenire.

IL TOUR

In attesa del nuovo progetto discografico, Radical ha annunciato le tappe del suo “EVOL TOUR”, che a maggio e giugno sarà in alcune tra le più importanti città italiane.

Un’occasione unica per toccare dal vivo e immergersi nel mondo dell’artista, che sul palco dà forma alla sua vera dimensione: quella dei live.

Questi gli appuntamenti confermati:

PISA – 13 maggio – Lumiere

GENOVA – 14 maggio – Crazy Bull

RONCADE (TV) – 28 maggio – New Age

BOLOGNA – 1 giugno – Freakout

ROMA – 3 giugno – Monk

MEZZAGO (MB) – 10 giugno – Bloom

PARMA – 11 giugno – Circolo Mu

L’ARTISTA

Daniele Wandja, aka Radical, è un cantante e producer romano, classe ’95. Spicca per l’attitudine e l’energia.

L’esperienza live incontra una forte partecipazione del pubblico, dando vita a performance iconiche. Muove i suoi primi passi nella musica come bassista e frontman della band Leftovers. Esordisce come solista su Soundcloud nel 2017, divenendo il fondatore della scena Soundcloud Rap in Italia.

Reminescenze di Cloud Rap e Metal sono una costante della sua prima produzione musicale. L’avventura da artista indipendente continua nel 2018, anno di pubblicazione del suo primo EP “TRASHBIN, Vol. 1”, seguito il 20 Aprile 2019 da “TRASHBIN, Vol. 2”.

I primi due capitoli della fortunata saga TRASHBIN segneranno una costante crescita del bacino di fan: gli iconici live “3019” autoprodotti a Roma e Milano, vedono la presenza e gettano le basi della “Lobby”, gruppo del 2019 al fianco di Rosa Chemical e Thelonious B. (THB Kirua & THB Brown).

Il 15 agosto 2019 esce “Tik Tok” con Rosa, che porterà gli artisti a intraprendere il Tik Tok Tour. A settembre esce “Lobby”, singolo collaborativo con i Thelonious, seguito dall’apparizione su “Bestie” in “Hatin 2”, progetto di Zyrtck, Friman e Mothz. Seguono “killyourego” e il video di “RACKS” a Febbraio 2020. Entrambi anticipano il complesso “TRASHBIN, Vol. 3”, rilasciato il 23 luglio.

La saga TRASHBIN finisce a Giugno 2021 con “THE RAGE”; L’artista si impegna in una serie di live a partire da Luglio 2021, e che segnano un nuovo inizio per i concerti dopo 2 anni di pandemia; da notare che Radical ha suonato con continuità in Autunno/Inverno 2021, culminando con la doppia esibizione ai Magazzini Generali di Milano e all’Orion Live Club di Roma. Nel 2021, con un numero che oscilla attorno i 400mila ascoltatori mensili su Spotify e selezionate collaborazioni in progetti altrui (vedi “Britney”, “3 cap” e “Marmellata”), Radical è l’artista indipendente più ascoltato in Italia. È riuscito con la sua persona, misteriosa ed energica, a lanciare il brand 3020, emblema di coesione nella sua fanbase.

Il 2022 vede Radical impegnato nella realizzazione del suo primo Studio Album “EVOL”. Il nuovo stile, raggiunto con Mafia Malvagia lo porta sulla traiettoria di un suono nuovo.