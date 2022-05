Coez, ferma a Firenze il Volare Tour

Share Facebook

Doppia fermata a Firenze per il Volare Tour di Coez, sabato 7 maggio al Viper Theatre e domenica 8 maggio al Tuscany Hall.

Il primo appuntamento è sold out da settimane, ancora biglietti invece per il live al Tuscany Hall di domenica 8.



Il tour prevede infatti due locali differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournée più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa.

I biglietti per il concerto al Tuscany Hall – posto unico 40,25 euro – sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Nel live coesistono e si fondono le due anime di Coez, con brani come “Wu-Tang”, “Ol’ Dirty” e “Faccia da rapina”, su cui saltare e lasciarsi trasportare, ma anche con tracce più malinconiche e intime come “Come nelle canzoni”, “Occhi rossi” e “Flow Easy”. Non mancano i pezzi ormai evergreen del cantautore, “È sempre bello”, “Le luci delle città” e “La musica non c’è”, che tanto sono amati dal pubblico.



“Questi live sono una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa” – ha dichiarato Coez.

“Volare” (Carosello Records), certificato disco d’oro, è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco “È Sempre Bello” (doppio disco di platino), che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano.

In “Volare” Coez si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni.

Il nuovo disco è stato preceduto da due brani, “Wu-Tang” e “Flow Easy”, e da “Come nelle canzoni”, certificato disco di platino, tra i singoli più suonati dalle radio, brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 18 milioni di stream su Spotify, ancora oggi saldo nella Top 50 della piattaforma.



Dopo due anni di pausa e di aperture ridotte a causa dell’emergenza sanitaria, il cantautore è stato tra i primi artisti ad inaugurare la ripartenza dei live a piena capienza. Il “Volare Tour” è prodotto da Vivo Concerti.

Info

Tuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.vivoconcerti.com