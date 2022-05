Il Volo il nuovo brano “You are my everything (Grande amore)”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de IL VOLO, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything.

Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”.

Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock!

Il 15 maggio Il Volo riprende finalmente il tour mondiale partendo da Barcellona! Il tour “Il Volo sings Morricone and more”, in cui Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati dall’orchestra sinfonica, partirà dalle principali città europee per poi approdare negli Stati Uniti. Qui le date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/tour/.

In Italia, invece, le prime date del tour “Il Volo live in concert” saranno il 3 e 4 giugno all’Arena di Verona! Un tour che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

In attesa dei concerti, domani sera, giovedì 12 maggio, il trio sarà ospite dell’Eurovision Song Contest 2022 durante la seconda semifinale.

Nel 2015, quando il Volo ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione dell’evento, si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

Allora l’esibizione risultò la più vista della serata, a riprova dell’entusiasmo e dell’affetto del pubblico eurovisivo nei confronti di tre grandi ambasciatori della musica italiana nel mondo.

Di seguito le date del tour italiano:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it