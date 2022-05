Sam Ryder riprogrammato il concerto di Milano

Share Facebook

Il concerto dei Sam Ryder, previsto originariamente il 24 Aprile 2022 al Circolo Magnolia di Milano, è riprogrammato Domenica 6 Novembre 2022, sempre al Circolo Magnolia.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento.

Sam Ryder rappresenterà il Regno Unito all’Eurovision 2022 con la canzone “Space Man” e con oltre 12 milioni di follower e 100 milioni di LIKE su TikTok è attualmente l’artista musicale britannico più seguito sulla piattaforma social.

Si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie alla sua incredibile voce con cui ha interpretato su TikTok cover di brani famosi e le compilation dei video di Ryder sono state trasmesse anche da The Ellen Show e BBC’s Newsbeat.

Tra gli artisti inglesi, il suo profilo TikTok è stato nominato come il più popolare del 2020, superando Dua Lipa, Lewis Capaldi e Liam Payne, dopo solo sette mesi da quando ha iniziato a pubblicare cover. Un’impresa incredibile per un artista di incredibile talento.

Attirando l’attenzione di grandi artisti come Sia, Alicia Keys, Justin Bieber ed Elton John, Sam ha ottenuto un contratto con un’etichetta e il suo EP di debutto “The Sun’s Gonna Rise”, pubblicato nel 2021, ha raggiunto finora oltre 100 milioni di stream globali.

L’artista britannico ha trascorso gran parte della sua vita adulta in tournée, scrivendo e suonando in diversi gruppi. Ha vissuto alle Hawaii per un certo periodo di tempo, dove possedeva persino una caffetteria vegana prima di decidere che era il momento giusto per perseguire il suo sogno di diventare un artista solista.

Sul suo singolo di debutto, “Whirlwind”, Sam ha detto: “Per essere ambigui in modo frustante sul significato (lascerò a te la decisione) quando sei dentro una spirale, su o giù, ci sono forze al lavoro che sfuggono al tuo controllo.

In sostanza, se mai ti trovassi travolto da un vortice, ti potrebbe (o potrebbe non essere) di conforto sapere che dove finirai potrebbe non dipendere completamente da te”.

“More” ha superato i 30 milioni di stream e ha subito scalato le classifiche in tutto il mondo, seguendo il clamoroso successo dei singoli “Whirlwind” e “Tiny Riot”, anch’essi acclamati dal pubblico.

Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.