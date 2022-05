Alex pubblica il 10 giugno il suo primo EP “Non siamo soli”

Share Facebook

Si avvicinano le battute finale dell’edizione 2022 di Amici e ALEX, il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, è pronto per contendersi la vittoria del talent condotto da Maria De Filippi.

Comunque vada la serata domenica, ALEX ha un unico obiettivo davanti a sé: continuare a costruire la sua strada pubblicando ufficialmente il 10 giugno il suo primo vero EP (in formato CD fisico e digitale) “NON SIAMO SOLI” (EP pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First), dal titolo del brano inedito che verrà presentato da Alex durante la finale di Amici.

L’EP, preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per Amazon (https://www.amazon.it/dp/B09ZYLK5T5) e CD standard disponibile su Music First, Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Discoteca Laziale (https://alexw.lnk.to/nonsiamosoli-pre), conterrà i brani presentati da ALEX durante lo scorrere di questi ultimi mesi all’interno del programma: la title track “Non siamo soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato ORO), “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.

Alex ha deciso di affidare all’annuncio del suo EP la collaborazione con la nuova casa discografica 21co: “Mancavano due settimane alla fine del programma, non avevo ancora partecipato alla semifinale, quando Mamo Giovenco mi chiama nel suo ufficio e mi mostra le proposte arrivate dalle major.

Non nascondo che per me era un grande onore sapere che major come Carosello e Warner mi proponevano di fare uscire il mio primo Ep, ed un eventuale secondo disco, con la loro etichetta.



Poi però Mamo ha aggiunto la possibilità di rimanere con la struttura e le persone che mi avevano seguito da quando ero entrato ad Amici.

Mi era chiaro allora e lo è oggi che quest’ultima proposta non ha la storia e la forza acquisita negli anni dalle major, ma è altrettanto chiaro per me che questo significa rimanere in una famiglia che mi ha accolto e capito.



Ho visto tanti ragazzi approdare a Talent e magari vincerli come Amici, XFactor, The Voice per poi pian piano sparire nel nulla. Non è colpa di queste major, lo capisco, ma forse una struttura meno grande e che non deve sottostare a logiche di mercato, può sostenere di più chi come me ha solo un sogno davanti agli occhi e non vuole perderlo in breve tempo. Io sono pronto a lavorare e so che il mio team è pronto a starmi accanto”.

Alex (vero nome Alessandro Rina) trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre (ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019).

È proprio dal padre che eredita la passione per il pianoforte, una passione che lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute, prestigioso college di musica dove si sono formati alcuni degli artisti più interessanti della scena internazionale (tra questi anche uno degli artisti inglesi più apprezzati degli ultimi anni, James Bay).



È Londra ad aver fatto da palco alle sue prime esibizioni, le sue vie e piazze hanno dato la possibilità a questo giovane musicista (il pianoforte è il suo strumento d’elezione) di mettersi alla prova e conquistare il suo primo pubblico cantando canzoni inedite.



Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti (a partire da “Sogni al cielo”, brano con cui ottiene il posto all’interno del talent e prodotto nella versione definitiva da Katoo) e del sostegno di artisti come Michele Bravi (che gli ha regalato il suo brano inedito “Senza Chiedere permesso”).