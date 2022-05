Mobrici annunciate le date di “Anche le scimmie vanno in tour – estate 2022”

Mobrici ha deciso di non lasciarci da soli nemmeno in estate e, nel giorno dell’ultima data del suo primo tour da solista nei club – stasera alla Latteria Molloy di Brescia – annuncia l’arrivo di ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR – ESTATE 2022.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà dal Mi Ami Festival al Circolo Magnolia di Milano venerdì 27 maggio. Di seguito il calendario delle date, in continuo aggiornamento:

27 Maggio 2022 – Milano @ Mi Ami festival

10 Giugno 2022 – Cremona @ Porte Aperte Festival

26 Giugno 2022 – Roma @Spaghettiland Roma

1 Luglio 2022 – Perugia @L’Umbria che spacca

15 Luglio 2022 – L’Aquila @ Pinewood Festival

17 Luglio 2022 – Massarella di Fucecchio (FI) @ Reality Bites Festival

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

L’artista è stato inoltre uno dei protagonisti del Concertone del Primo Maggio 2022 a Roma, dove ha portato in una gremita piazza San Giovanni in Laterano e in diretta televisiva Rai il singolo “Un Bacio”.

MOBRICI è tornato sul palco con una nuova formazione ma con la stessa voglia di sempre di condividere con il pubblico il suo mondo musicale, partendo dal suo primo album da solista e ripercorrendo i brani più importanti ed amati della sua carriera ormai quasi decennale.

È uscita il 1 aprile la versione speciale di “Stavo pensando a te” di Mobrici feat. Fulminacci, un pezzo che trova le radici nel 2019, quando Mobrici e Fulminacci decidono di rivisitare “Stavo Pensando a te” di Fabri Fibra per il format “I Notturni di Rockit”.

La capacità di questi due cantautori di essere così versatili e riuscire a fare propria una canzone di uno dei rapper più influenti della musica italiana, tuttora non smette di entusiasmare gli ascoltatori.

Dopo qualche anno dall’uscita del format, infatti, il brano ritorna a catturare l’attenzione del pubblico nella colonna sonora di “Fedeltà”, serie tv di Netflix uscita il 14 febbraio, in occasione di San Valentino.

“Anche le scimmie cadono dagli alberi” è un album che raccoglie 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

“Questo mio primo nuovo album è una raccolta di canzoni che ho scritto negli ultimi due anni – commenta Mobrici – ‘Anche le scimmie cadono dagli alberi’ è un antico proverbio giapponese. Quando mi è capitato di leggerlo per la prima volta, mi ha folgorato.

Nella vita ci è utile sapere che non dobbiamo essere perfetti per forza, che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili. Così come le abili scimmie cadono dagli alberi, anche noi possiamo permetterci qualche errore.”

Questa la tracklist dell’album: “Cantautore”, “TVB”, “Canale 5”, “Povero Cuore – feat. Brunori Sas”, “Anna Meraviglia”, “20 100”, “Un Bacio”, “Scende – feat. Gazzelle”, “La Fine”, “Amici Così”, “Tassisti della Notte”.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni.

È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020.

Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop.

Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.