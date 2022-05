Renato Zero, a settembre per la prima volta al Circo Massimo

Cresce sempre più l’attesa per il grande ritorno dal vivo di RENATO ZERO, a settembre per la prima volta al Circo Massimo – simbolo di Roma per eccellenza – con ZEROSETTANTA.

L’imperdibile festa collettiva di RENATO ZERO per riabbracciare i fan dopo il grande successo di Zero il Folle in Tour e celebrare con loro i 55 anni di una carriera irripetibile, comincia a colorarsi di magia: sono sold out i concerti-evento del 24 e del 30 settembre, segno più che mai tangibile dell’affetto riservato all’artista, che si farà “gladiatore” per conquistare ancora una volta l’applauso del pubblico.

Ma non è tutto. I festeggiamenti si allungano fino ad ottobre con l’annuncio di una nuova grande data al Circo Massimo, in programma sabato 1 ottobre 2022: il nuovo quinto scintillante capitolo della favola emozionante e magica di ZEROSETTANTA, che si aggiunge ai concerti-evento del 23/9, 24/9 (sold out), 25/9 e 30/9 (sold out).

Cinque appuntamenti – 5 eventi unici prodotti da Tattica, con una scaletta sempre diversa – che tracceranno la via del viaggio lungo la storia artistica di RENATO ZERO, durante il quale i fan potranno ascoltare i brani dell’intero repertorio del grande artista romano, dagli anni 70 ad oggi, lasciandosi conquistare dalle speciali sorprese che Zero ha in serbo per loro.

I biglietti per la nuova data dell’1 ottobre saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 18 maggio.

La radio partner di ZEROSETTANTA è Radio Italia.

ZEROSETTANTA @ CIRCO MASSIMO

LE DATE

23 SETTEMBRE 2022

24 SETTEMBRE 2022 – SOLD OUT

25 SETTEMBRE 2022

30 SETTEMBRE 2022 – SOLD OUT

1 OTTOBRE 2022 – NUOVA DATA