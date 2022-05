Matteo Crea è il nuovo di “Up Next Italia” di Apple Music 

Share Facebook

Apple Music annuncia che Matteo Crea è il nuovo artista ad essere inserito nel programma di Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Ci tengo a ringraziare Apple Music per questa grande occasione” commenta Matteo Crea. “È un sacco che lotto per averne una.

Non è facile poter essere ascoltati e per me è una bomba essere stato scelto nell’Up Next Italia. Poter raccontare la mia storia davanti alla gente è una grande possibilità”.

Matteo Crea, all’anagrafe Matteo Creatini, classe 1995, scrive canzoni fin da piccolo e in adolescenza trova nel rap la sua valvola di sfogo. Solo in seguito la chitarra diventa l’alleata perfetta per le sue composizioni. Sogna da sempre la musica, ma nel frattempo arriva, per caso, la recitazione.

Nel 2006 è in N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì, nel 2014 è protagonista in Short Skin – I dolori del giovane Edo di Duccio Chiarini.

Nel 2019 prende parte al cortometraggio di Emilia Mazzacurati, Manica a vento. Il prossimo ruolo lo vedrà protagonista in Margini di Nicolò Falsetti, di imminente uscita.

Nel 2021 si trasferisce a Milano ricominciando da un nuovo nome, più chiaro, che parli di lui. Prende il suo cognome e lo tronca, perché in fondo creare è l’unica cosa che pensa di poter fare. Il 2021 è l’anno del cambiamento e, tra delusioni sentimentali e lavorative e la pandemia che continua a rendere incerto il futuro, si pone la domanda che dà inizio a una nuova fase di scrittura.

Che cosa rende un ragazzo di 25 anni felice? La sua musica è la risposta. Da qui la firma con LaTarma Records e la pubblicazione del singolo d’esordio A casa dei miei.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica.

In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Matteo Crea si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze e J Lord.

