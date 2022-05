Sigala & Talia Mar il nuovo singolo “Stay the Night”

Share Facebook

In rotazione radiofonica “STAY THE NIGHT”, il nuovo irresistibile singolo del Dj/producer multiplatino SIGALA insieme a TALIA MAR!



Dal sound fresco e contagioso, “Stay The Night” è il brano perfetto per l’estate, un pezzo pop impeccabile e dall’energia travolgente – tutte caratteristiche tipiche di ogni hit di Sigala.



Il Dj/producer da miliardi di stream regala sempre incredibili colonne sonore per la bella stagione e la potenza della voce di Talia Mat crea una perfetta atmosfera per albe e tramonti, festival, party e piste da ballo.



“Ho amato lavorare con Sigala a questa canzone, ci siamo divertiti molto in studio insieme e non vedo l’ora di sapere cosa ne pensa il pubblico!” ha dichiarato Talia.



“Stay The Night” è il secondo singolo dell’anno per Sigala dopo il grande successo di “Melody”. Il brano anticipa il secondo atteso album del dj/producer britannico dopo “Brighter Days”, che è stato l’album dance che ha debuttato più in alto nelle classifiche del 2018, vendendo più di 140 mila copie solo in Gran Bretagna.



Talia Mar è un’artista, creator e performer poliedrica. Con un’incredibile serie di talenti in ogni campo creativo, non sorprende che abbia conquistiato un pubblico fedele di 3,6 MILIONI di follower, meglio conosciuti come “Martians”.

I suoi singoli super-pop “Good on You”, “Better”, “Diamonds”, e “Jack” hanno accresciuto significativamente la sua popolarità su Spotify, fino ad arrivare a 150 mila ascoltatori mensili.

Oltre ad essere un talento musicale, Talia è anche un’avida giocatrice e streamer, tanto da avere un canale YouTube e un account su Twitch dedicato al gaming.