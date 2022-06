Share Facebook

È partito con grande successo lo scorso sabato da Blegny in Belgio “CORTOMETRAGGI LIVE”, il tour di GIUSY FERRERI che da oggi la vedrà protagonista anche in Italia.

Da questa sera, martedì 7 giugno, e fino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia in una serie di date estive per presentare live il suo ultimo album in studio, “Cortometraggi”, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Queste le prime date annunciate, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

7 giugno – VITULANO – PIAZZA SS TRINITÀ (ingresso gratuito)

11 giugno – LOCARNO – NOTTE BIANCA – PIAZZA GRANDE (ingresso gratuito)

01 luglio – CESENATICO (FC) – NOTTE ROSA – PIAZZA ANDREA COSTA (ingresso gratuito)

31 luglio – BADIA POLESINE (RO) – PIAZZA DELLA CHIESA

14 agosto – GIULIANOVA (TE) – PIAZZA DEL MARE (ingresso gratuito)

26 agosto – CELANO (AQ) – PIAZZA IV NOVEMBRE (ingresso gratuito)

I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist/giusy-ferreri/.

Info su www.friendsandpartners.it.

È online il video di “CUORE SPARSO” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di GIUSY FERRERI attualmente in radio ed estratto dall’album “CORTOMETRAGGI”, sesto album in studio dell’artista, uscito a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo” (2017).

Il video, visibile al seguente link https://youtu.be/MO_kvnNuTIA, nasce da un’idea della stessa Giusy Ferreri e presenta i disegni e la calligrafia dell’artista, per la regia, editing, color e Vfx di Marco D’Andragora.

“Cuore Sparso”, una ballad che unisce un testo profondo e sensibile a un sound potente che si apre completamente nel ritornello, è un brano che guarda verso l’esterno, al non rimanere indifferenti a quello che accade nel mondo, e porta la firma di Giovanni Caccamo, Paolo Antonacci e Placido Salamone.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale.