Alborosie “La più bella del mondo” feat Neffa

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Esce venerdì 10 giugno 2022 il nuovo singolo della star mondiale del reggae Alborosie, “La più bella del mondo”, con la collaborazione dell’icona dell’hip hop e del pop italiano Neffa.

“La più bella del mondo” è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 giugno. Il singolo esce per Epic/Sony Music.

“La più bella del mondo” è una canzone d’amore in pieno stile reggae che racconta l’amore e la bellezza di una storia estiva vissuta con grande passione, descritta attraverso la poetica che contraddistingue da sempre le liriche di Alborosie, in questa occasione per la prima volta in italiano. Il brano è prodotto interamente da Alborosie.

La canzone vanta inoltre la collaborazione di un personaggio storico della musica italiana, Neffa, che nella seconda strofa rievoca il suo passato nel panorama hip hop con delle barre piene di immagini evocative che arricchiscono il racconto, raccontando lo struggimento e le sensazioni che solo le storie d’amore più passionali sanno far provare.

“Sentivo il bisogno di tornare a cantare in italiano dopo tanti anni e questo è un po un regalo che mi sento di dare a tutti i miei fan italiani nel mondo” – racconta Alborosie.

“Alborosie è un cantante e musicista super – dice Neffa – È un onore aver avuto la possibilità di fare un pezzo insieme”

BIOGRAFIE

Alborosie nasce nel 1977 a Marsala, in Sicilia, e nelle sue vene scorre un mix di sangue siculo-calabro-pugliese. Da ragazzo si trasferisce nel nord Italia a Milano, e in seguito si trasferisce in maniera definitiva a Bergamo dove incomincia la sua carriera musicale.

La sua carriera musicale in Italia, prima del trasferimento in Giamaica, è testimoniata principalmente dalla musica prodotta dai Reggae National Tickets, gruppo musicale reggae di cui Alborosie (al tempo conosciuto con lo pseudonimo Stena) era leader.

Con i R.N.T. Alborosie vende circa 200.000 copie in sette anni di attività e partecipa al Reggae Sumfest, considerato uno dei più importanti festival reggae che si tiene tutti gli anni a Montego Bay in Giamaica.

Terminata l’esperienza col gruppo dei R.N.T., decide di intraprendere un viaggio alla scoperta delle radici della musica reggae e della cultura rastafari; scelta che nel 2001 lo porta a lasciare tutto (band, agenzia, casa discografica), vendere qualsiasi cosa e trasferirsi definitivamente in Giamaica.

Grazie al rapporto di fiducia con il produttore e discografico Jon Baker (ex componente della Island Records etichetta che lancio Bob Marley in tutto il mondo) incomincia collaborare con gli studi di registrazione GeeJam Studios di Port Antonio, studi dove passano artisti come Manu Chao, Gorillaz, Gwen Stefani, Bjork.

Dopo qualche anno fonda la sua etichetta indipendente Forward Recordings, uno studio di registrazione proprio a Kingston e ottiene un ottimo successo, non solo in Giamaica, con singoli quali Herbalist (7′ più acquistato in Inghilterra) e soprattutto Kingston Town.

Il suo primo album da solista, intitolato “Soul Pirate”, esce a settembre 2008 sotto l’etichetta Forward Recordings nonostante fosse stato annunciato da lui stesso che sarebbe stato pubblicato sotto la storica etichetta Greensleeves Records. L’album Soul Pirate è aperto da un intro di uno dei più affermati reggae deejay del mondo: David Rodigan.

Nel 2009 Alborosie chiude la Forward Recordings e si mette a lavorare allo SHANG YENG CLAN studio, che lancia la giovane artista I-eye con il singolo “She Don’t Like You”.

Sempre nel 2009 Alborosie torna in Italia e in Europa affiancato dalla “Shang Yeng Clan” per presentare il suo nuovo disco, in uscita a giugno, dal titolo più che evocativo “Escape from Babylon”, composto da 16 pezzi esclusivi con featuring di personaggi come Dennis Brown e Gramps Morgan dei Morgan Heritage.

“Escape from Babylon” è l’album di debutto di Alborosie per la Greensleeves Records, mitica etichetta fondata a Londra nel 1975 da Chris Cracknell e Chris Sedgwick e acquistata nel 2008 dalla VP Records.

Nel 2011 esce per VP Records il suo terzo album “2 Times Revolution” che riscontra un successo enorme in tutto il mondo. Nel mese di settembre dello stesso anno, viene invitato a partecipare come candidato

al M.O.B.O. (Music of Black Origin) Awards nella categoria “Best Reggae Act 2011”, ovvero il massimo riconoscimento a livello mondiale attribuito agli artisti reggae di spicco nell’ambito della black music durante l’anno in corso. In seguito trionfa sul palco di Glasgow vincendo il prestigioso premio davanti ad artisti di fama mondiale quali Nas, Damian Marley, Mavado, Khago, diventando il primo artista bianco a vincere un premio dedicato alla musica Black e consacrandosi definitivamente tra i maggiori esponenti della scena reggae mondiale.



Il 10 febbraio 2013 è stato proiettato in anteprima mondiale durante il Festival di Berlino “Journey To Jah”, un film-documentario che vede protagonisti Alborosie e Gentleman, realizzato dai registi Noël Dernesch e Moritz Springer. Il nome del film ha preso spunto dall’omonimo album prodotto nel 2002 da Gentleman, porta i due artisti in un viaggio autobiografico e nella ricerca della loro identità e spiritualità nella terra del reggae e della cultura rasta: la Giamaica.

Nel 2013 esce “Sound the System” per l’etichetta VP Records, un album roots che porterà Alborosie ad un lunghissimo tour mondiale.

Il 2016 è l’anno di “Freedom & Fyah” che vanta al suo interno collaborazioni d’eccellenza tra cui le stelle del reggae Protoje e Ky-Mani Marley e nuove voci che si stanno facendo notare nelle yard giamacane come la cantante Sandy Smith e Sugus, già corista di Dennis Brown e Gregory Isaacs.

Ma lo stesso anno a pochi mesi di distanza un altro imponente progetto vede Alborosie in veste di produttore discografico, “The Rockers”. All’interno ci sono moltissimi artisti di ogni genere, tra i quali Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Fedez & Sandy Smith, Elisa e Nina Zilli, 99 Posse, Africa Unite, Sud Sound System, Boomdabash, Vacca, Caparezza e Apres La Classe.

Gli ultimi anni sono caratterizzati da una folta discografia: nel 2018 uscirà infatti “Unbreakable” insieme alla mitica band di Bob Marley “The Wailers”” e nel 2021 il suo ultimo lavoro “For The Culture”.

Nel 2020, esattamente il 26 giugno, collabora con il rapper Gué Pequeno nell’album di quest’ultimo Mr. Fini nella traccia “Dem Fake”.

Per Alborosie si tratta della terza collaborazione in un brano rap italiano dopo la collaborazione di successo del 2011 in “Legalize the Premier” di Caparezza (disco d’oro); e del 2007 nel album Bugiardo di Fabri Fibra mentre si tratta della quinta complessiva con degli artisti della sua madrepatria a seguito dei featuring del 2018 e 2019 rispettivamente con i Tiromancino nella traccia “Se mi verrai a cercare” e con i Boomdabash in “Pon Di Riddim”.

Neffa, all’anagrafe Giovanni Pellino, nasce a Scafati in provincia di Salerno il 7 ottobre 1967. Artisticamente all’inizio si muove nella scena musicale underground italiana: Negazione, Isola Posse All Stars e Sangue misto sono le tappe del suo percorso artistico, a coronamento del quale nel ’96 arriva l’album NEFFA & I MESSAGGERI DELLA DOPA, trainato dal singolo “Aspettando il sole”.

L’album successivo è 107 ELEMENTI (1998), che vede la presenza fissa del soul singer Al Castellana. Nel ’99 Neffa pubblica l’EP CHICOPISCO, contenente cinque brani. Nel 2001 esce ARRIVI E PARTENZE, che contiene, per la prima volta, canzoni scritte, arrangiate, prodotte e cantate da Neffa: nove cantate e quattro strumentali. Tra i brani spiccano i due singoli “La mia signorina” e “Sano e salvo”.

Nel 2003 arriva il nuovo lavoro: I MOLTEPLICI MONDI DI GIOVANNI, IL CANTANTE NEFFA, composto da quindici canzoni inedite, più una breve intro musicale. Il singolo che anticipa in radio l’uscita del disco è “Prima di andare via”. Nel 2004 Neffa partecipa al Festival di Sanremo con “Le ore piccole”. Per un nuovo disco d’inediti bisogna attendere il 2006: ALLA FINE DELLA NOTTE esce nell’estate 2006 anticipato dal singolo “Il mondo nuovo”.

Compone le musiche per la colonna sonora del film “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek e realizza anche il tema principale intitolato “Passione”, che vince anche il nastro d’Argento 2007 come miglior componimento originale.

Nel 2007 scrive per il disco di Adriano Celentano DORMI AMORE, LA SITUAZIONE NON È BUONA, il brano “Fiori”.

Nel 2008 collabora con i Sud Sound System nel brano “Chiedersi come mai”, mentre nel 2009 esce il primo singolo del nuovo album di inediti, SOGNANDO CONTROMANO, ovvero “Lontano dal tuo sole”. Nel 2010 con J-Ax crea il duo Due di Picche, con cui pubblica il disco C’ERAVAMO TANTO ODIATI. Nel 2013 esce il singolo “Molto calmo”, che anticipa il disco omonimo. Nel 2015 arriva RESISTENZA, preceduto dal singolo “Sigarette”.

Nel 2016 il cantante partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Sogni e nostalgia” e in contemporanea pubblica RESISTENZA EDIZIONE SPECIALE. Il 12 febbraio 2021 esce per NUMERO UNO “Aggio Perzo ‘o Suonno” feat. Coez prod. Ty 1, il nuovo singolo in napoletano apripista dell’album AMARAMMORE.

Il 30 luglio 2021 pubblica “Una direzione giusta” feat Tha Supreme, una rivisitazione del brano “Lontano dal tuo sole”. Il 3 dicembre 2021 collabora nuovamente con Coez nel brano “Cerchi con il fumo”. Il 15 aprile 2022 parteciperà al brano “Eclissi” di Gemitaiz.