Luigi Strangis. Debutta in vetta alla classifica italiana

Prosegue nel frattempo l’instore tour che sta portando il polistrumentista calabrese in giro per tutta Italia

LUIGI STRANGIS debutta al primo posto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming questa settimana con il suo primo EP “STRANGIS”.

Il giovane cantautore di Lamezia Terme, neovincitore dell’edizione 2022 di AMICI, prosegue nel frattempo con l’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per incontrare i fan e presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First).

Questo il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti:

10 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 CC i Gigli – Mondadori Store

11 giugno BOLOGNA h.15:00 CC Vialarga – Mondadori Store

12 giugno PADOVA h.15:00 Piazza Insurrezione 3 – Mondadori Store

13 giugno MARGHERA (VE) h.16:00 CC Nave De Vero – Mondadori Store

16 giugno BARI h. 16:00 CC Mongolfiera Santa Caterina

18 giugno STEZZANO (BG) h. 16:00 CC Le due Torri

19 giugno CATANIA h. 17:00 CC Katanè – Mondadori Store

20 giugno PALERMO h. 18:30 Libreria Flaccovio c/o San Lorenzo Mercato

Mondadori Store

21 giugno TORINO h. 17:00 Le Gru

22 giugno LA SPEZIA j. 17:00 CC Le Terrazze

All’interno di “STRANGIS” trovano spazio i brani che Luigi ha presentato durante le puntate del talent Show di Canale 5 a partire dal nuovo singolo “TIENIMI STANOTTE” (accompagnato da un video visibile su https://youtu.be/QVIOwLxQP3A ).

Questa la tracklist completa:

Tienimi stanotte

Muro

Tondo

Partirò da zero

Vivo

Riflessi (acoustic)

Rumore (Live)

Luigi, che ha deciso di intitolare il suo primo Ep con il suo cognome “Strangis” nella certezza che questo lavoro rappresenti totalmente chi è lui, ha raccontato: “Questo Ep rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. È libertà di poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. “STRANGIS” – prosegue Luigi – È frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio”.

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi pezzi.

A settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito “Vivo”, brano che gli regala l’ingresso al programma.

A “vivo” seguono i brani “Muro”, “Partirò da zero”, “Tondo” e in ultimo “Tienimi stanotte”. Durante le puntate serali del programma Luigi ha interpretato più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.