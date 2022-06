Auto, furgoni e inquinamento: i nuovi obiettivi per le emissioni￼

Share Facebook

Gli eurodeputati propongono limiti di CO2 più severi per auto e furgoni, al fine di ridurre drasticamente le emissioni e raggiungere il target emissioni zero sulle strade entro il 2035.

Nel tentativo di raggiungere l’ambizioso obiettivo climatico dichiarato, l’UE sta procedendo alla revisione normativa dei settori che hanno un impatto diretto sul programma “Pronti per il 55%”.

Fra questi rientra il settore dei trasporti, l’unico in cui le emissioni di gas serra sono aumentate di oltre il 25% rispetto ai livelli del 1990. I trasporti producono circa un quinto del totale delle emissioni.

Il trasporto stradale è responsabile della più alta percentuale di emissioni nel settore dei trasporti. Nel 2021 ha prodotto il 72% del totale di gas serra nel settore dei trasporti, sia a livello interno nell’UE che a livello internazionale.

Gli eurodeputati esaminano una proposta volta a ridurre le emissioni di CO2 delle auto e incentivare l’uso delle auto elettriche.

Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990



Perché auto e furgoni?

Le autovetture e i furgoni (“veicoli commerciali leggeri”) producono circa il 15% delle emissioni totali di CO2 dell’UE.

Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni medie delle nuove auto sono salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non dovrebbero emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021.

Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% delle registrazioni di auto nuove.

Situazione attuale

Nel 2019, la media delle emissioni di Co2 per le auto nuove era di 122,3 Co2/km, ovvero meglio dell’obiettivo UE di 130 g CO2/km fissato per il periodo 2015-2019, ma ben al di sopra rispetto all’obiettivo di 95 g/km fissato per il 2021 in poi.

Il numero di auto elettriche è cresciuto rapidamente, rappresentando l’11% delle autovetture di nuova immatricolazione nel 2020.

I nuovi obiettivi

Nel luglio 2021 la Commissione europea ha lanciato la proposta di ridurre il limite per le emissioni di auto e furgoni di un ulteriore 15% a partire dal 2025. Questa proposta verrà seguita da una ulteriore riduzione del 55% per le auto e del 50% per i furgoni entro il 2030, per poi raggiungere emissioni zero entro il 2035.

Gli obiettivi vengono indicati in percentuale poiché lo standard di 95 g/km dovrà essere ricalcolato secondo nuove e più rigorosi test di emissioni che riflettano meglio le condizioni di guida.

La revisione della legislazione dovrebbe essere di aiuto per i cittadini attraverso l’impiego di veicoli a emissioni zero in modo più ampio (migliore qualità dell’aria, risparmi energetici e costi inferiori per il possesso di un veicolo) e lo stimolo dell’innovazione nelle tecnologie a emissioni zero.

Le ambizioni climatiche degli eurodeputati

I deputati hanno appoggiato l’obiettivo della Commissione per le emissioni zero entro il 2035 e l’8 giugno hanno rivisto gli obiettivi sulle emissioni per il 2030 per auto e furgoni. Il Parlamento ha affermato inoltre che la Commissione europea dovrebbe riferire sui progressi compiuti verso l’azzeramento delle emissioni stradali e del suo impatto sui consumatori e sull’occupazione entro la fine del 2025.

I deputati vorrebbero inoltre che, entro il 2023, la Commissione sviluppasse una metodologia di valutazione sull’intero ciclo di vita delle emissioni di CO2 di automobili e furgoni, ivi compresi il carburante e l’energia consumati.

Il Parlamento europeo può adesso avviare negoziati con i governi dell’UE.

I prossimi passi

La relazione ENVI dovrebbe essere adottata nella plenaria di giugno, il che consentirebbe agli eurodeputati di avviare i negoziati con i governi dell’UE.