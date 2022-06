Share Facebook

Estate 2022… destinazione Sanremo! Al via da domani, martedì 21 giugno, “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022”, rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che insieme al Comune di Sanremo porta nella città dei fiori (e non solo) tantissimi appuntamenti live tra concerti, spettacoli e tanto altro.

Una manifestazione, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo, gli operatori della musica, del turismo e le istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston, simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana, e nella splendida cornice dell’Auditorium Franco Alfano, un vero e proprio teatro all’aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore.

Sanremo apre così le porte a tutti i turisti, che per tutta l’estate avranno la possibilità di scoprire – con la musica proposta dal ricco cartellone di eventi – un luogo suggestivo come quello dell’Auditorium Franco Alfano, per poter vivere un’esperienza immersiva attraverso i suoi scorci e i tramonti mozzafiato. Le note riecheggeranno anche nei borghi del ponente ligure, che ospiteranno alcuni concerti della rassegna estiva nei mesi di luglio e agosto.

Il programma degli eventi ad ora confermati di Sanremo Summer Symphony 2022 è online su www.sinfonicasanremo.it.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà quest’estate con generi diversi, capaci di attrarre un pubblico curioso e variegato. Un cartellone ricco pensato per tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, con spettacoli e promozioni ad hoc per le famiglie e i bambini.

L’inaugurazione della stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è attesa per domani, martedì 21 giugno, giorno della “Festa della Musica” in due luoghi di eccezione: al Forte Santa Tecla di Sanremo alle 21.00 risuoneranno le musiche di Mozart con il concerto diretto dal Maestro Jacopo Sipari intitolato semplicemente “Festa della Musica” (ingresso gratuito), concepito appositamente per celebrare l’arte del noto compositore austriaco e all’Anfiteatro romano di Ventimiglia, dove, invece, il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà sempre alle 21.00 le composizioni di Haydn, Danzi, Ibert e Agay (ingresso gratuito).

Si entra nel vivo della rassegna con il primo evento all’Auditorium Franco Alfano: il 24 giugno alle 21.00 l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenterà la nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo) con il Coro Filharmonia, Gianluca Pasolini (tenore), Paola Cigna (soprano), Cristina Sogmaister (contralto) e Giuseppe Altomare (basso).

L’1 luglio alle 21.30 presso l’Auditorium Franco Alfano il concerto di Vanessa Tagliabue Yorke, una delle più importanti voci del jazz italiano (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo), sarà l’occasione per ricordare le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Le più belle overture di Mozart e Rossini verranno suonate il 7 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con un programma diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo (in questa occasione l’ingresso sarà gratuito).

Il primo appuntamento pensato per le famiglie sarà il 12 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano, con Rocco Papaleo che reciterà la favola sinfonica “Pierino e il Lupo” scritta da Sergej Prokof’ev.

Dopo aver compiuto mezzo secolo lo scorso anno, il 14 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano si celebra il “Concerto Grosso” dei New Trolls, album considerato uno dei capolavori della musica degli anni ’70 pensato per essere suonato come un concerto di musica barocca, affidando a strumentazione rock le parti soliste della partitura. Il concerto è diretto dal Maestro Roberto Izzo.

Il 21 luglio alle 21.30 al Teatro Ariston arriverà Ute Lemper con un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e presentato in prima assoluta al pubblico (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani estratti dal suo repertorio, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

Il trio formato da Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti porterà il 25 luglio alle 21.30 sempre all’Auditorium Franco Alfano lo spettacolo “Decamerock”.

Il chitarrista classico Cecilio Pereira sarà dal vivo all’Auditorium Franco Alfano il 27 luglio alle 21.30 con “Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre”, un omaggio a Joaquin Rodrigo diretto dal Maestro José Eduardo Gomes.

Il 2 agosto alle 21.30, invece, arriva all’Auditorium Franco Alfano l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena (direttore: Maestro Valeriano Chiaravalle), che celebra i suoi 40 anni di carriera.

La programmazione di agosto parte con “Il classico Morgan” il 4 agosto alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano. Il concerto del controverso e geniale artista sarà diretto dal Maestro Angelo Valori e sarà incentrato sulla sua carriera musicale.

Lo spettacolo teatrale e musicale bislacco “Concert Jouet”, con Paola Lombardo e Paola Torsi, è in programma l’8 agosto alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano.

Antonella Ruggiero sarà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano il 12 agosto alle 21.30 con un concerto che ripercorrerà i brani più amati della sua carriera (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo).

Il 18 agosto, invece, al Teatro Ariston alle 21.30 ci sarà Fabrizio Bosso, considerato uno dei migliori trombettisti della scena internazionale, con “A New Tale”, concerto per tromba e orchestra sinfonica composto e diretto da Paolo Silvestri.

La rassegna estiva si chiude il 24 agosto alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano con il concerto di Vince Tempera, che sarà accompagnato da Paola Lavini (voce) e Marcello De Francesco (violino). Durante l’evento, l’artista ripercorrerà le colonne sonore più amate dal pubblico, da Fellini a Tarantino.

I biglietti per i concerti della rassegna musicale estiva sono disponibili online al sito www.sinfonicasanremo.it e dal 16 giugno in prevendita presso il Cinema Centrale (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all’Auditorium Franco Alfano direttamente il giorno stesso del concerto dalle ore 16.00.

I concerti di Ute Lemper e Fabrizio Bosso sono anche acquistabili alla biglietteria del Teatro Ariston di Sanremo (Via Matteotti, 212) tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 È possibile abbonarsi ai concerti della stagione estiva che si terranno all’Auditorium Franco Alfano grazie ai vari pacchetti promozionali consultabili sul sito e pensati ad hoc per i nuovi abbonati, per i già abbonati, per gli over 70 e per le famiglie. Per tutti i concerti previsti all’Auditorium Franco Alfano i bambini under 10 anni entrano gratis.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. Attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è dotata di una grande versatilità che le permette di eseguire, sempre con grandi riconoscimenti, sia il repertorio classico, che quelli romantico, moderno e contemporaneo. Dal 2015 Direttore Artistico e Stabile è il M° Giancarlo De Lorenzo.