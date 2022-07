“Karma Beach” il videoclip del nuovo singolo di TolKins

Share Facebook

Disponibile su YouTube il videoclip di “Karma Beach” (B4nana Records), il nuovo singolo di TolKins uscito il 17 giugno scorso, per la regia di Beppe Gallo (BSA Studios) con Sheila Verdi e Simone Carbone.

Un brano che rimanda a luoghi lontani e spiagge assolate in riva all’oceano e che, in fondo, non è importante chiedersi se esistano per davvero o siano frutto della nostra immaginazione.

“Karma Beach”, il nuovo singolo di TolKins, è un viaggio leggero in luoghi interiori dove l’acqua è l’elemento dominante, dove il calore della spiaggia bagnata dal sole sotto i piedi scalzi racconta di una dimensione accogliente nella quale è possibile dialogare con se stessi lasciando fluire pensieri ed emozioni.

Il videoclip del singolo rappresenta un viaggio attraverso le emozioni del brano.

Un luogo non luogo, una spiaggia che viene proiettata su corpi e ombre che si muovono in una danza intima e sensuale.

Alla regia, Beppe Gallo di BSA Studios che ha pienamente colto il senso della canzone trasportando quelle emozioni in immagini, anche grazie alla partecipazione di Sheila Verdi e Simone Carbone.

“Karma Beach è una canzone che rappresenta per me un nuovo inizio. E’ un luogo che non esiste, dove ognuno di noi fa i conti con sé stesso e con il proprio Karma.” – Spiega TolKins – “La spiaggia è da sempre un elemento per me importante e che rappresenta il “mio luogo” di riflessione, dove posso stare in pace con me stesso, con i miei angeli e con i miei demoni.”

Karma Beach è un brano elettro-pop che prende forma dalla chitarra acustica, quella dei tramonti che portano verso i falò della notte.

Un brano che, nel corso della sua durata, si trasforma e viene esaltato dall’utilizzo di synth suadenti che accompagnano la voce confortevole di Tolkins capace di infondere un po’ di calore anche nel mondo dell’ascoltatore.

Biografia

Mattia Del Conte in arte TolKins è un musicista e compositore milanese innamorato dell’oceano, della natura e cultore delle “Good Vibes”.

Il progetto TolKins ha all’attivo un EP “Ain’t Givin Up” scritto assieme a Sandy Chambers e Richard Aardenburg e prodotto da Livio Magnini(Bluvertigo) e 2 collaborazioni internazionali con i dj Daniel Kostic (Svezia) e Stendhal (Russia).

Nasce a Milano nel 1990, studia canto alla Rock Tv School con Max Zanotti e all’accademia della voce con Leyla Tommasi. Studia per 10 anni chitarra classica con Massimo Coratella e chitarra elettrica Blues con Fabio Vitiello.

Dopo aver militato in molti gruppi come Alabaster, The Hijackers, The Remedy, nel 2010 firma il primo contratto discografico con RAI come cantante, chitarrista e autore degli ANTIGUA.

Partecipa con gli ANTIGUA a molte trasmissioni Tv tra cui “Uno Mattina” (RAI 1), “Se…a casa di Paola” (RAI 1), e “Una notte per Caruso” a Sorrento dove condivide il palco con Artisti del calibro di Ron, Renga, Mango,Nathalie, Eugenio Finardi e molti altri.

Nel 2011 arriva tra i 50 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Irraggiungibile”. Nel 2012 presenta il nuovo singolo degli Antigua a Theleton in diretta su Rai2.

Con il progetto “La droga ti fotte”, realizza un Videoclip con Raoul Bova, partecipa allo speciale di Studio Aperto su Italia1, “Rosso Cocaina” e realizza la colonna sonora di uno spettacolo teatrale prodotto da Mediaset RTI e Rai.

Nel 2010 si esibisce Live in piazza Duomo a Milano per LiveMi e nel 2012 apre con gli Antigua il Tour Italiano della Pop-Star ANASTACIA e nel 2012 inizia la sua esperienza da Dj.

Ha collaborato con vari artisti nazionali e internazionali come SANDY CHAMBERS (Giorgia, Mariah Carey, Zucchero, Jovanotti, Claudio Baglioni), RICHARD J AARDEN, DANIJEL KOSTIC, STENDAHL e inoltre con LIVIO MAGNINI (Bluvertigo), MAX ZANOTTI (Deasonika, Rezophonic) in veste di produttori.

E’ tenore del coro gospel Black in White, collabora con il collettivo milanese funk Body Heat come cantante e corista. Nel 2019 con il trio rock/electro Old Broken Radio firma un contratto discografico e di distribuzione con RTI Mediaset.

Nel 2022 inizia una nuova avventura al fianco del Banana Studios con un singolo che apre un nuovo capitolo del progetto Tolkins: “Karma Beach” è il primo lavoro di questa nuova collaborazione.