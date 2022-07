Kungs il nuovo singolo “People”

Share Facebook

Nel giorno in cui Clap Your Hands è stata certificata Disco di Platino, i pesi massimi della musica più suonata dalle radio nell’ultimo anno e mezzo uniscono le forze per un nuovo fortissimo singolo!

PEOPLE di KUNGS con i THE KNOCKS è disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 15 luglio!

In PEOPLE si trovano infatti due degli artisti più suonati dalle radio italiane dell’ultimo anno e mezzo: da una parte ovviamente c’è KUNGS che dopo aver dominato l’estate 2021 con Never Going Home (singolo internazionale dell’estate, top3 radio per 3 mesi e 3° singolo più suonato dell’anno), ha inaugurato la riapertura dei club post pandemia con Lipstick nell’autunno/inverno (top 10 radio per oltre 3 mesi) e ha riempito le piste con Clap Your Hands (singolo internazionale più suonato in radio tra marzo e giugno 2022 e #2 classifica generale!)… dall’altra i THE KNOCKS che, avendo cantato Fireworks di Purple Disco machine, sono la voce del brano più passato dalle radio del 2021!

In Francia e in tutto il mondo Valentin Brunel AKA KUNGS è diventato il nuovo volto della musica elettronica d’oltralpe grazie al suo brano, un vero successo globale, “This Girl” (4 volte Platino in Italia). Per questo, nel 2016, è stato l’artista francese più shazzammato al mondo.

Nel 2020, dopo essersi esibito in live e dj set in tutto il mondo con apparizioni di rilievo nei più prestigiosi festival internazionali (Coachella, Lolapalooza, Tomorrow Land, Ultra Music Festival, Summer Sonic…) per far fronte alla pandemia globale KUNGS ha dato forma a un vero e proprio “digital club” chiamato “Club Azur” e diventato poi il nome del suo secondo album uscito lo scorso marzo e anticipato dalle hit Never Going Home (Doppio disco di Platino e 3° brano più passato in radio del 2021), Lipstick (Disco d’oro) e Clap Your Hands (oggi certificato Disco di Platino e singolo internazionale più suonato della primavera 2022).