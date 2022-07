Frida Bollani Magoni in concerto nella fortezza medievale delle Verrucole

Share Facebook

Non ha ancora 18 anni e si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale.

Le sue esibizioni sul web diventano virali e il disco d’esordio “Primo Tour”, uscito da qualche giorno, l’ha definitivamente imposta al grande pubblico.

Frida Bollani Magoni, ovviamente. L’artista sarà in concerto sabato 30 luglio alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca) nell’ambito del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle”.

Attenzione, il concerto avrà inizio alle ore 20,30. I biglietti – posto unico 17,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza delle Verrucole.

La magia di questa ragazza che sa fare magie con il pianoforte e la voce – anche se non disdegna la chitarra e l’armonica – è racchiusa in una tracklist che sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori – i due talenti eccezionali Petra Magoni e Stefano Bollani – come Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato, fino all’interesse per brani e della musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears.

Il tutto reinterpretato con quella che è già una cifra inconfondibile di Frida: una straordinaria capacità di impossessarsi delle note e restituirle con altri significati, legandovi altre emozioni, dando loro nuove e inaspettate vite.

In programma in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, “Mont’Alfonso sotto le stelle” continua fino al 21 agosto. In arrivo Vinicio Capossela – nell’ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto – Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Aka7even, Maurizio Carucci, Danilo Rea, Orchestra da Camera Fiorentina e tanti altri artisti. Programma completo sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

PARCHEGGI e ASSISTENZA – Alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza (orario: 18.30/23.30), a circa 6oo metri dall’ingresso. Il servizio di gestione di emergenza ed assistenza al pubblico è coordinato dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Gestione logistica a cura dell’Ufficio tecnico del Comune San Romano in Garfagnana con il supporto di Gruppo Volontario Fortezza di San Romano, Misericordia di Camporgiano e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana.

HANDICAP – I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Info spettacoli

Tel. 0583 641007 – (334 6167210, nei giorni di spettacolo dalle ore 18)

www.montalfonsoestate.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org

Prevendite

Sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche in occasione degli spettacoli, dalle ore 19, presso le biglietterie poste all'ingresso.

Portatori di Handicap

