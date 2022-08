Share Facebook

Manca pochissimo alle due date di agosto del tour estivo italiano dei Jethro Tull: la band leggenda del progressive rock sarà dal vivo domenica 7 agosto allo Stadio Tassara di Breno (BS) e lunedì 8 agosto presso Villa Bertelli a Forte de Marmi (LU).

Dopo le date dell’11 luglio al Teatro Antico di Taormina (ME) e del 13 luglio al Castello di Udine, la band di Ian Anderson torna in Italia per la seconda parte della sua tournée estiva. I biglietti per la data di Forte dei Marmi sono disponibili su Ticketone, mentre quelli per la data di Breno (BS) anche su Ticketmaster.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968.

I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

La storica prog band britannica ha pubblicato The Zealot Gene il 28 gennaio. Il disco, anticipato dalle release Shoshana Sleeping e dalla title track, è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici.

“Anche se nutro un’autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo”.

JETHRO TULL

11 luglio 2022 – Teatro Antico – Taormina (ME)

13 luglio 2022 – Castello di Udine @Folkest 2022 – Udine

7 agosto 2022 – Stadio Tassara – Breno (BS)

8 agosto 2022 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Info su www.bpmconcerti.com