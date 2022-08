Aka 7even sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle

Share Facebook

Un concerto che è un concentrato di successi. E uno spettacolo in cui la musica si intreccia a danze, effetti scenografici, visual e tanta energia.

Aka 7even è tra i protagonisti di questa estate in musica e grande è l’attesa per la tappa lucchese che venerdì 5 agosto lo vedrà sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Inizio ore 21,15. I biglietti – posto unico 28,75 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza.

Cambi d’abito, ballerini, con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli sono gli ingredienti di un live “con un mood da show americano”, come tiene a precisare l’artista, che dal vivo come in studio passa da uno strumento all’altro.

In scaletta non potrà mancare “Toca”, il potente reggaeton che Aka 7even ha confezionato con l’amico Gué qualche settimana addietro, facendo il pieno di clic, di dischi di platino, di passaggi in radio e tv e di gente allegra.

Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even si è rivelato al grande pubblico a X Factor Italia e alla ventesima edizione di Amici, dimostrando un’incredibile capacità di fondere pop e cantautorato.

Il disco d’esordio “AKA 7EVEN” è uscito nel 2021. Gli ultimi mesi sono coronati da traguardi importanti: il libro “7 vite”, le vittorie del Best Italian Act agli MTV Emas e del Kids’ Choice Award, la partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”.

E ancora, i singoli “Come la prima volta”, uscito a maggio, e “Toca”, con Gué, pubblicato a inizio luglio.

In programma in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, “Mont’Alfonso sotto le stelle” continua fino al 21 agosto.

In arrivo Vinicio Capossela – nell’ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto – Umberto Tozzi, Giorgio Panariello, Danilo Rea, Orchestra da Camera Fiorentina. Programma completo sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, San Romano in Garfagnana e Vagli Sotto, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

PARCHEGGI, NAVETTE, INDICAZIONI – In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili il parcheggio gratuito della Fortezza (parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso) e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione).

Dai parcheggi di piazzale Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

HANDICAP – I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (pagamento anche tramite bonifico – tel.0583 641007).

Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 641007).

Info spettacoli

Tel. 0583 641007 – (334 6167210, nei giorni di spettacolo dalle ore 18)

www.montalfonsoestate.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org

Prevendite

Sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche in occasione degli spettacoli, dalle ore 19, presso le biglietterie poste all’ingresso.

