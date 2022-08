MTV annuncia i primi performer dei “Video Music Awards”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

I “VMAs” 2022 andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo; The CW Network trasmetterà in simulcast per il terzo anno consecutivo.

In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre show

Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco sono le prime superstar mondiali che si esibiranno ai 2022 “VMAs” in diretta dal Prudential Center del New Jersey domenica 28 agosto 2022.

Anitta – La carismatica artista pop globale farà il suo debutto sul palco principale dei “VMAs” con una prima esibizione televisiva del suo ultimo singolo in vetta alle classifiche, “Envolver”, che ha recentemente fatto guadagnare alla superstar brasiliana la certificazione del Guinness dei Primati come prima artista latina solista a raggiungere il primo posto su Spotify. Anitta è anche in lizza per il suo primo Moon Person nella categoria “Best Latin”, diventando così la prima artista brasiliana ad essere nominata per un Moon Person.

J Balvin – La superstar colombiana J Balvin farà un ritorno infuocato sul palco dei “VMAs” con la prima televisiva/mondiale di “Nivel de Perreo” con Ryan Castro, dopo la sua epica collaborazione sul palco con Bad Bunny per “Que Pretendes” nel 2019.

Il 13 volte candidato, con 5 vittorie, cerca anche di conquistare il suo sesto Moon Person per il Best Latin (“In Da Getto” con Skrillex), che lo incoronerebbe come l’artista latino più premiato nella storia dei “VMAs”.

Marshmello x Khalid – Marshmello e Khalid conquisteranno insieme l’iconico palco di MTV per una performance televisiva in anteprima mondiale della nuova collaborazione “Numb”, che sta scalando le classifiche. Marshmello – candidato per cinque volte ai “VMAs” – farà il suo debutto sul palco principale quest’anno.

Khalid torna sul palco dei “VMAs” per la prima volta dopo l’indimenticabile debutto del 2017 con Logic e Alessia Cara per “1-800-273-8255”, dove si è aggiudicato anche il premio come miglior nuovo artista.

Panic! At The Disco – I Panic! At The Disco tornano sul palco dei “VMAs” per la prima volta dal 2018, per presentare in anteprima mondiale il loro nuovo singolo “Middle of a Breakup”, brano che dà il titolo al prossimo album Viva Las Vengeance.

I 9 volte candidati, che hanno vinto per la prima volta nel 2005 per il “Video of the Year”, cercano di portare a casa anche una vittoria per ” Alternative Video”, la loro prima nomination in questa categoria.

PRESS ASSETS

hi-res logo

artist headshots + full bios

promo

Le novità sui “VMAs” annunciate in precedenza includono:

NOMINATION: Jack Harlow, Kendrick Lamar, Lil Nas X (7), insieme a Doja Cat e Harry Styles (6) sono in testa; seguono subito dopo Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (5). L’elenco completo qui.

VOTAZIONI: I fan possono votare per i loro artisti preferiti in 22 categorie neutre dal punto di vista del genere, tra cui “Video of The Year” e due nuovissime categorie “Best Longform Video” e “Best Metaverse Performance” visitando vote.mtv.com fino a venerdì 19 agosto, grazie a Burger King®.

Le votazioni per “Best New Artist”, presentato da EXTRA® Gum, rimangono attive fino allo show. Le nomination per le categorie sociali “Gruppo dell’anno” e “Canzone dell’estate” saranno annunciate a breve.

CREDENTIALI STAMPA: I moduli di domanda per le credenziali di stampa sono disponibili qui.

SPONSOR: Gli sponsor ufficiali dei “VMA” 2022 includono: Burger King®, Clearblue®, DESCOVY®, EXTRA® Gum, Kraft Singles e Toyota Motor North America.

CREDITS: Bruce Gillmer e il co-fondatore di Den of Thieves Jesse Ignjatovic sono produttori esecutivi per i “VMAs” 2022. Barb Bialkowski è co-produttore esecutivo. Alicia Portugal e Jackie Barba ricoprono il ruolo di Dirigenti responsabili della produzione. Wendy Plaut è Executive in Charge of Celebrity Talent. Lisa Lauricella è Music Talent Executive.

La salute e la sicurezza rimangono la priorità numero uno per MTV e Prudential Center, che stanno lavorando fianco a fianco con enti statali e locali per implementare protocolli rigorosi al fine di mantenere la sicurezza e il benessere di artisti, fan, personale e partner. Ulteriori dettagli saranno annunciati nelle prossime settimane.

Per ulteriori informazioni e contenuti esclusivi, segui MTV Italia su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, online su mtv.it e commenta con #VMAs.