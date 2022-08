Marti Stone fiorisce al Jova Beach Party benedetta da Jovanotti

Share Facebook

“E’ un artista forte, nuova, libera e difficilissima da definire per il genere che fa.

E’ un artista e gli artisti non si definiscono, si esprimono e si connettono con chi hanno davanti, cercano di trovare un modo per far sentire la propria voce, soprattutto a se stessi.

Come fanno i fiori, profumano e non si sa il perchè, profumano perchè è la loro natura, è il loro colore, il colore della nostra pelle, del nostro sguardo, è quello che siamo e non c’è uno scopo per tutto ciò.

Quello che spetta a noi è fiorire e lei fiorisce sullo Sbam Stage!”. Lorenzo Jovanotti

Queste le parole che Jovanotti ha scelto per presentare Marti Stone al suo pubblico, annunciando il suo ritorno sullo SBAM Stage.

La cantautrice ha aperto il suo showcase col nuovo singolo “Questa musica del…”, fresco di uscita e incluso nella raccolta “Marticolare”, molto apprezzato su Spotify già dalle prime ore di release.

Marti Stone, energica e sensuale, ha deliziato la folla con le sue rime e un freestyle di venti minuti, conquistando il pubblico del Jova Beach Party a Vasto.

Uno show irresistibile e ricco di colpi di scena, partito col DJ set esplosivo di Deliuan interrotto da un imprevisto tecnico dovuto al forte caldo che però non ha impedito allo show di continuare.

Marti Stone tiene il palco e inizia a sparare rime mischiando alcune sue strofe a momenti di improvvisazione pura accompagnata dall’ingresso a sorpresa di Frank Santarnecchi e Kalifa Kone, rispettivamente tastierista e percussionista della band di Lorenzo, che hanno iniziato a suonare un pad di batteria al fianco di Leo Fresco al mixer, contribuendo alla magia della jam in puro stile SBAM Stage.

A sorpresa, la rapper interrompe “Metti la Protezione” per lanciare un messaggio pro amore e contro le politiche d’odio italiane e bacia la sua ballerina al grido “VIVA L’AMORE!” ricevendo tutto il calore degli spettatori.

Marti Stone ha confermato suo talento, tirando fuori il meglio da un momento critico, a chi le chiede come ha fatto lei risponde con una grande citazione:

“The show must go on!”

In consolle Deliuan e sul palco con Marti Stone la ballerina Maria Vittoria Piscione (Vicky), dietro le quinte anche DaCo, storico producer della rapper e i padrini dello SBAM: Ackeejuice Rockers.