Torna il Festival per artisti emergenti “A Voice for Europe”

Torna in scena a Riccione, nella suggestiva e centralissima cornice di Piazzale Roma, il Festival per artisti emergenti A Voice for Europe – Una voce per l’Europa. Italia.

A Voice for Europe – Una voce per l’Europa. Italia, presentato dalla Nove Eventi, affonda le sue radici nella storia della musica della nostra splendida nazione.

Un concorso di canto che senza mezzi termini rispecchia l’eccellenza della cultura musicale-canora italiana, come dimostrano i grandi nomi citati nei registri storici del festival, e spiega le ali nel vasto territorio Europeo.

Gli artisti iscritti all’evento si sfideranno suddivisi in due categorie: Brani in Lingua Straniera (BLS) e Brani in Lingua Italiana (BLI).

Le semifinali sono in programma il 26 agosto a partire dalle ore 20, mentre la Finalissima andrà in scena 27 agosto, sempre a partire dalle ore 20.

Durante la Finalissima, una giuria di qualità composta da professionisti del settore decreterà i vincitori delle singole categorie (BLS e BLI) e tra questi il Vincitore Assoluto.

Il “Magazine DiTutto” assegnerà una targa e farà un’intervista sia sul giornale che suicanali social al vincitore assoluto.

Quest’ultimo si esibirà come ospite nella serata di domenica 28 agosto durante la Finale di Miss Reginetta, che verrà trasmessa in differita sui canali Mediaset.

Il Vincitore Assoluto e il vincitore dell’altra categoria, inoltre, saranno ospiti il 10 settembre alle Finali di Sanremo Rock presso il Teatro Ariston di Sanremo.

L’ingresso per il pubblico è libero.

LA STORIA DI “UNA VOCE PER L’EUROPA”

Il concorso nasce nel 1968, da un idea del Patron Cav. Uff. Silvio Giorgetti. Le prime edizioni portano il nome di “ L’ugoletta d’oro” che in seguito diventerà “Voci Nuove” ed infine “Una voce per L’Europa”.

Nonostante il nome del concorso sia cambiato nel corso degli anni, il suo scopo è rimasto lo stesso: lanciare giovani cantanti nel mondo dello spettacolo, dando loro la possibilità di farsi conoscere da esponenti del mondo discografico e di essere valutati per le loro capacità vocali ed interpretative.

Il Festival per cantanti emergenti “Una Voce per l’Europa” vanta nella sua storia la partecipazione di artisti del calibro di Zucchero e Laura Pausini, nonché la prestigiosa conduzione di Pippo Baudo, al timone del maggior numero di edizioni dell’evento.

NOVE EVENTI SRL

Nove Eventi SRL è una società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo.

Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica.

Nove Eventi SRL è una realtà nel mondo della musica che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo però sempre un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti che desiderino intraprendere un proprio cammino nel mondo musicale e dello spettacolo.

La Mission è quella di produrre contenuti per Eventi artistici ma anche tecnici, prendendosi cura di ogni singolo particolare: dalla direzione artistica di un Festival, alla consulenza (anche in campo legale) ed alla progettazione di Rassegne, all’organizzazione di Convention ed alla realizzazione per le aziende di progetti legati al mondo musicale.

Si ringraziano:

COMUNE DI RICCIONE – MISS REGINETTA

Le RADIO Partner: CIAO RADIO – RADIO BRUNO – RADIO NETTUNO BOLOGNA UNO – RADIO GAMMA – RADIO IRENE -LATTE E MIELE – RADIO ITALIA ANNI 60 – RADIO SABBIA – RADIO VETRINA

Il Magazine DiTutto