Valerio Merola approda a Firenze con “Bravissima 2022”

“Bravissima” è Il primo talent show della tv italiana.

La manifestazione è nata nel 1991 in Rai 1 per poi passare su Italia 1, attualmente é in onda sulla piattaforma SKY, ideato e organizzato dal noto conduttore e autore televisivo VALERIO MEROLA. Il talent show BRAVISSIMA può vantare trent’anni di successi ed è l’unico talent in senso assoluto interamente dedicato alla donna.

La mission di BRAVISSIMA è scoprire e valorizzare il talento artistico femminile.

BRAVISSIMA approda a Firenze con la esclusiva serata di Finale Regionale per la Toscana sabato 10 settembre.

Dalle ore 21:00 sul palco denominato Fi-Gó le ragazze toscane più talentuose si esibiranno nel prestigioso locale fiorentino “SUMMER SUITE”, location estiva 2022 nel Parco delle Cascine, diretto da LUCA SERNESI che con i suoi locali è da anni l’animatore più seguito delle notti di Firenze.

Al fianco di VALERIO MEROLA nella conduzione della serata e dello Special televisivo SKY che verrà realizzato vi sarà la toscana JESSICA GUIGGIANI, speaker radiofonica, presentatrice televisiva, attrice nonché agente regionale di BRAVISSIMA.

Le ragazze toscane talentuose più votate saranno ammesse direttamente alla finale nazionale di BRAVISSIMA 2022.

Per valutare le partecipanti una Giuria VIP composta da: Valerio Liboni (musicista e cantante leader del gruppo storico “I Nuovi Angeli”)- Nicoleta Axentiev (stilista e modella, ideatrice del brand di abbigliamento ‘Leona’, per la prima volta in Italia dopo il successo nei Paesi dell’Est e a Dubai)-Alberto Moroni (regista cinematografico con oltre cinquanta film realizzati)- Raffaella Cecchelli (ex vincitrice categoria ballo di Bravissima diventata una chef famosa, ospite di Eat Parade di Rai 2 e molte altre trasmissioni, il suo ristorante di Massa “La tana dei brilli” ha solo otto tavoli e occorre prenotare con due mesi di anticipo)-Sofia Magrini giovane attrice di Montepulciano è la Bravissima 2019, dopo avere vinto il talent ha proseguito la carriera artistica arrivando a ruoli in fiction famose come ad esempio Don Matteo per Raiuno).

Ospiti della serata il cantante MARK con il brano ‘Baby You Need Me”, la scrittrice SILVIA AMMAVUTA autrice del libro ‘Rosa fra le rose’, la cantante MARTINA SICA con il suo brano molto attuale ‘Social-izza’.

Nel corso della serata verrà anche presentato il canale YouTube ‘Il Toccio Obbligatorio” ideato e condotto da WALLI PULITI e JESSICA GUIGGIANI.

Dopo lo spettacolo sul palco a seguire le premiazioni si svolgeranno nell’esclusivo privé del SUMMER SUITE, nel locale e negli stand adiacenti possibilità di apericena, cena, drinks.