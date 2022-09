Yungblud – “Tissues”

Share Facebook

Twitter

TISSUES è l’inedito di YUNGBLUD che ha anticipato l’album omonimo uscito la scorsa settimana. In TISSUES una sorpresa super riconoscibile rende il brano incredibilmente radiofonico e perfetto per le playlist di ogni radio: la traccia, dal ritmo infettivo, contiene un sample del brano “Close To Me” dei The Cure, utilizzato dopo aver ricevuto personalmente l’approvazione del frontman Robert Smith.

Riguardo il video di TISSUES, girato a Londra e diretto da Charlie Sarsfield, YUNGBLUD ha raccontato: “questa è una nuova Era per me. Volevo ballare, muovermi e volevo impersonificare nel video il vero significato della canzone. È felicità, euforia e lasciar andare”.

Con i risultati delle sue pubblicazioni e con la stima ricevuta da personalità del calibro di MICK JAGGER, DAVE GHROL e OZZY OSBOURNE, il 25enne YUNGBLUD è già una star del rock con oltre 3 miliardi di stream totali!

YUNGBLUD negli anni ha coltivato un rapporto speciale con il nostro paese. Dopo il sold out al Carroponte dello scorso maggio, sono previsti infatti 3 show intimi in versione acustica per il prossimo 11 novembre al Gate di Milano (anche questi già sold out) e la spettacolare tappa del suo tour mondiale al Mediolanum Forum di Assago il 10 marzo 2023.