Esce “Tutti i miei ricordi” per Marco Mengoni e parte da Mantova il tour “Mengoni Live 2022”

Esce oggi 16 settembre Tutti i miei ricordi (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa MATERIA (Pelle), il secondo album del progetto discografico MATERIA, in uscita il 7 ottobre. Il brano è disponibile da oggi in pre-save e pre-add (https://shor.by/MM_) e da venerdì in radio.

Tutti i miei ricordi porta in sé il seme della contaminazione, degli incontri inaspettati e dei mondi differenti che si amalgamano perfettamente pur mantenendo le proprie peculiarità. E così il mondo del clubbing si fonde con i tanti strumenti suonati in questo brano, dagli archi ad elementi più inaspettati come la body percussion.

Nel brano, scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne firma anche la produzione come DRD, la prima per Mengoni, la voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato e di quei ricordi che saranno la “schiena contro il vento” per affrontare il futuro. Tutti i miei ricordi, con il suo testo intenso e malinconico e l’arrangiamento ritmato e coinvolgente, è contaminazione, consapevolezza e onestà.

MATERIA (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra), certificato doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà a ottobre nei principali palazzetti d’Italia con MENGONI LIVE 2022 e hanno già registrato il sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.

I biglietti per la quarta data di Milano, per il live di Firenze, per la seconda tappa di Roma e per la serata a Eboli di MENGONI LIVE 2022 sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it

MENGONI LIVE 2022, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà Mengoni, dopo Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), a Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre).

Marco Negli Stadi è stato uno spettacolo unico nel suo genere e con MENGONI LIVE 2022 Marco Mengoni decide di ripartire con un viaggio musicale che racconta questi primi due capitoli di MATERIA e ripercorre 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Radio Italia è radio ufficiale di MENGONI LIVE 2022

LE DATE – MENGONI LIVE 2022

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)