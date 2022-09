Anice, “Supernova” il nuovo singolo che segna il suo ingresso nel roster Island

Share Facebook

L’abbiamo appena sentita in “DEDICATION” insieme a Geolier e in “CHANGES” con Vettosi, J Lord e 2Rari, entrambi brani contenuti nel monumentale nuovo producer album di NIGHT SKINNY, “BOTOX”.

Dal 23 settembre siamo pronti a innamorarcene: venerdì inizia per anice un nuovo capitolo della sua carriera artistica con il singolo “SUPERNOVA”, che segna il suo ingresso nel roster Island Records\Universal Music Italy. Il pre-save del singolo è da oggi disponibile al link: https://presave.umusic.com/supernova

“Scrivendo Supernova, mi sono sentita libera”. Una voce delicata ma potente volteggia su un beat che trasporta l’ascoltatore in una danza sinuosa, mostrando come una persona riesca ad abbassare le sue difese e ad accettare le sue debolezze davanti alla forza dell’amore.

“Ho registrato una linea in inglese e l’ho trattata come un sample, che è una tecnica tipica dell’hip hop oltreoceano – racconta anice – Supernova mostra il mio lato più romantico ma non è la solita canzone d’amore. ‘Love me like a supernova’, significa amami con una supernova, ovvero una stella che muore. Una supernova quando esplode emette molta luce e produce una polvere bellissima ed è proprio così che immagino un amore che finisce.”

Il suo nome d’arte, oltre ad avere la stessa radice del nome di battesimo – Anna -, arriva dal fascino per il mondo misterioso, poetico e visionario dei poeti maledetti e da ciò da cui erano più attratti: l’anice, ingrediente principale dell’assenzio.

Nasce a Imperia nel 1996, cresce in provincia ascoltando cantautrici come Adele, Amy Winehouse e Lana Del Rey, sviluppando così un debole per tutto l’R&B degli anni ‘90. “A 9 anni ho visto Sister Act in televisione, ho sentito un coro gospel per la volta e ho pensato ‘che cos’è? voglio farlo anche io’ – ricorda anice – Ho trascinato i miei genitori in chiesa, praticamente mi portavano a messa solo per cantare”.

Appena maggiorenne, dopo aver finito le superiori, si trasferisce a Milano per studiare moda e, finita l’università, parte subito per gli Stati Uniti, dove vive per circa 3 anni. Lì capisce davvero che la musica è il suo mondo e trasmettere la sua passione per l’r&b, una volta tornata in Italia, il suo obiettivo: “Ho un ricordo bellissimo di New Orleans – racconta l’artista –, bambini che ballano per strada, donne che cantano nei negozi di praline, jazz a tutte le ore. Tutto ciò che avevo ascoltato fino a quel momento era in lingua inglese ma quando sono tornata in Italia scrivere in italiano è diventata la mia missione. Qui non esisteva una vera scena R&B, ma sentivo molto di appartenere alla scena urban”.

All’inizio del 2022 Night Skinny si accorge di lei e la vuole fortemente nell’ep dei 2Rari, e poi nel suo disco “Botox”. “Ho avuto la fortuna di lavorare ad una traccia come ‘Changes’ e conoscere Geolier in studio. Quello che abbiamo fatto in ‘Dedication’ ha molto significato per me, tutti si aspettavano un ritornello invece abbiamo dato totale libertà alla voce femminile”.