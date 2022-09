E’ uscito “Salvare” del giovane artista Joseph

Share Facebook

“Salvare” è il nuovo singolo di Joseph disponibile da mercoledì 21 settembre su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records (Universal Music Italia) e in radio da venerdì 23 settembre.



Il giovane artista si è fatto riconoscere con i suoi primi singoli per un’identità particolarmente definita che riesce a spaziare tra diversi generi: dall’rnb all’elettronica, l’immaginario musicale di Joseph attinge da numerose influenze restando fedele al linguaggio e all’estetica della sua generazione.

“Salvare”, prodotto da Kyv e presentato in anteprima in apertura al concerto di Blanco sabato 17 settembre per l’ultima data del “Blu Celeste Tour” all’Ippodromo di Milano è un brano che pone al centro un confronto positivo con la realtà e le difficoltà che si presentano nella vita: un invito ad attraversare le avversità affidandoci a quelle che sono le nostre “ancore di salvataggio”, le nostre passioni, la più grande risorsa.

“A primo impatto potrebbe sembrare un pezzo più leggero, è figlio di un piccolo cambio di sonorità: abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando tanto; parla dell’importanza di guardare i propri problemi in faccia e prenderli di petto invece di nasconderli, di riempire il tappeto di polvere; non sempre possiamo farcela da soli, a volte abbiamo bisogno delle persone che ci vogliono bene, che ci amano, delle nostre passioni, come è per me la musica”



Joseph si distingue per una vocalità unica, emozionante e diretta, e per la capacità di creare linee melodiche personali e innovative che sanno rendere i suoi brani immediati ma allo stesso tempo estremamente sofisticati.

BIO

Joseph è Giuseppe Marra, giovane artista avellinese. Classe 2003, coltiva la passione per il canto sin da bambino, per poi integrarla a quella della scrittura negli ultimi anni, sviluppando uno stile intimo e introspettivo radicato in sonorità e influenze urban pop. Viene notato da realtà come Thaurus e Island Records che lo portano a inizio estate 2021 alla pubblicazione del brano “babydontcallme” seguito dall’uscita del singolo “sbagli da fare”. Ad aprile 2022 esce con il nuovo singolo “Tutta la città”.