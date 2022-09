Il nuovo singolo di ZAR “Venere”

Share Facebook

Dal 30 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Venere” (LaPOP), il nuovo singolo di ZAR, che anticipa il suo primo album.



“Venere” è un brano che si presenta come una ballad orchestrale, trasportando l’ascoltatore in una dimensione epica e quasi mitologica.



Spiega l’artista a proposito del brano: “Venere, oltre ad essere la dea della bellezza, è anche la prima stella che sorge al mattino. Proprio per questo non vi erano metafore più adatte per questa dedica all’amore nell’unione di testo e musica”.

Biografia

Alessandro Zaritto, in arte Zar, nasce a Gaeta ma trova in Trieste la città giusta per esprimere nell’arte del cantautorale le sue passioni quali la scrittura e la musica. Conosce Cristiano Norbedo, già collaboratore di Elisa, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin, Marco Mengoni, che produce e mixa il suo primo album.

Nel dicembre del 2019, con un videoclip disponibile sulla piattaforma Vevo, esce “Il Viaggiatore delle Fantasie”.

“Il Viaggiatore delle Fantasie” è un brano country pop che racconta l’essenza pura della fanciullezza, senza per questo risultare infantile. Il testo, diretto ma poetico, racconta, infatti, di spensieratezza e semplicità, di fantasticheria. Un’atmosfera che l’autore invita a ritrovare, incoraggiando il suo pubblico adulto a godere dei suoi effetti benefici, a provare sollievo attraverso gli occhi dei bambini.

Nell’aprile del 2021 ha lanciato il suo secondo singolo dal titolo “Accendo il buio”. Questo a differenza del brano precedente ha sonorità dark ed un testo narrante il lato oscuro celato in ognuno di noi.

Entrambi i singoli sono disponibili nei principali store digitali ed anticipano l’uscita prossima dell’album.