“Battima”. Una storia per EMERGENCY

Il mondo del cinema abbraccia la solidarietà, la difesa dei diritti e la promozione di una cultura di pace. Succede con il concorso Una storia per EMERGENCY, che ha dato vita al cortometraggio Battima, che verrà presentato in anteprima assoluta nel Concorso di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022.

Diretto da Federico Demattè (Inchei) e scritto dal regista con Giuliano Cipollone – che ha vinto, appunto, la terza edizione del concorso Una storia per EMERGENCY con la sceneggiatura di Battima – il corto ha per protagonista Kimutai (Abdoulaye Seck), giovane ragazzo africano, che si gode il sole sul bagnasciuga del litorale romano. Il desiderio di trascorrere una normale giornata in spiaggia viene improvvisamente interrotto da un banale equivoco; una catena di incomprensioni e fraintendimenti costringerà Kimutai a trovare un nuovo baricentro nel precario equilibrio tra realtà e illusione.

Giunto alla terza edizione, Una storia per EMERGENCY, è un bando per sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, della pace, della solidarietà e dell’accoglienza rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni organizzato quest’anno in collaborazione con Indigo Film e Rai Cinema, con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità – ESG. Il progetto Una storia per EMERGENCY è nato per promuovere presso i più giovani una riflessione sull’accoglienza, sulle devastanti conseguenze sociali e sanitarie della guerra, sulla possibilità di lavorare per abolirla e sulla tutela dei diritti umani come primo, indispensabile passo verso un percorso di pace.

EMERGENCY si è rivolta ai ragazzi per stimolare una narrazione originale e complessa su temi sensibili e di grande attualità, e ha coinvolto una giuria di esperti composta da Pedro Armocida (Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro), Fulvio Firrito (Rai Cinema), Nicola Giuliano (Indigo Film), Michela Greco (EMERGENCY), Paola

Minaccioni (attrice), Paola Randi (regista) e Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, selezionatrice Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia).

Il corto Battima, realizzato a partire dalla sceneggiatura di Giuliano Cipollone, è prodotto da INDIGO FILM in collaborazione con Rai Cinema e con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità – ESG