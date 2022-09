Frontera torna con un nuovo singolo, “Alchimia”

Share Facebook

Con il brano “Alchimia” Frontera veste i panni del conoscitore di esoteriche scienze, l’alchimista.

Da sempre uno dei principali scopi dell’alchimia é ricercare la formula corretta per ricreare la vita e, per combattere la solitudine ed il bisogno d’amore intrinseco in ognuno di noi, in questo brano Frontera ci prova, ritrovandosi al cospetto di Dio: all’eterno moralizzatore delle coscienze umane dovrá spiegare il come ed il perché.

Il singolo, scritto insieme a Diego Pistolesi, autore anche della copertina del brano, ha sonoritá dance e vuol far ballare pur raccontando una storia, una storia che appartiene a tutti poiché nessuno vuole essere solo.

All’anagrafe Andrea Frontera, in cuffia come The Weeknd mixato da Purple Disco Machine e agli occhi tutto il glam di David Bowie con l’aggiunta del suo inconfondibile tocco personale: ecco FRONTERA.

Nasce a Como nel ’98 con un’anima made in Salerno e sviluppa negli anni la propensione per la musica, la danza e il teatro, che nei teen years lo spingono a scrivere testi e iniziare tramite i social la sua carriera da artista.

Il suo primo singolo “Ballo Solo” si classifica al Calabria Fest di Rai Radio

Tutta Italiana durante l’estate del 2019.

Ora è attualmente impegnato per lo sviluppo del suo progetto solista.

Violento come l’assenzio, lo trovi nella tua playlist preferita.