Inarrestabile il successo della band alt-pop THE DRIVER ERA

In radio da oggi il remix del singolo “Malibu”

I fratelli Rocky e Ross Lynch (The Driver Era) hanno scritto Malibu’ sognando ad occhi aperti e raccontando in questo brano le loro esperienze personali. “‘Malibu’ parla di rievocare esperienze trascorse nei posti migliori” – si raccontano i fratelli Lynch – “Si tratta di fuggire, in un viaggio spontaneo che fai senza prefissarti nulla e scopri qualcuno come te, che forse conoscevi prima, o forse lo incontri per la prima volta”. Da oggi arriva in Radio il remix di Malibu’ realizzato e prodotto da Friend Within

Il Progetto ad oggi dei The Driver Era, ha accumulato oltre 300 milioni di stream, con oltre 29 milioni di follower globali sui social media. Uno dei 2 fratelli è anche un attore acclamato, noto soprattutto per il ruolo del rubacuori Harvey Kinkle in “Le terrificanti avventure di Sabrina” di Netflix e per il ruolo principale nel film biografico acclamato dalla critica “My Friend Dahmer”. ‘, dopo aver trascorso cinque anni interpretando Austin Moon nella popolare serie originale di Disney Channel, ‘Austin & Ally’ entrambi facevano parte di una Boy Band chiamata R5

Conosciuta per quello che i Clash chiamavano: “spettacolo dal vivo intimo ed energico”, i fratelli Lynch sono in tour in Europa con continui sold out con il loro GIRLFRIEND WORLD TOUR in Europa – per la prima volta da headliner in assoluto a partire dal mese di ottobre.

In italia a Milano all’Alcatraz il 23 ottobre.

THE DRIVER ERA EU TOUR

14th October @ Tivoli Vredenburg – Ronda (Utrecht, NL)

15th October @ Le Bataclan (Paris, FR)

17th October @ Razzmatazz (Barcelona, ES)

18th October @ La Riviera (Madrid, ES)

21st October @ Muffathalle (Munich, DE)

23rd October @ Alcatraz (Milan, IT)

24th October @ Ottakringer Brauerei (Vienna, AT)

25th October @ Kwadrat (Krakow, PL)

26th October @ Progresja (Warsaw, PL)

28th October @ Meet Factory (Prague, CZ)

31st October @ Metropol (Berlin, DE)

1st November @ DR Koncerthuset – Studie 2 (Copenhagen, DK)

2nd November @ Nalen (Stockholm, SE)

4th November @ Stage Club (Hamburg, DE)

6th November @ O13 (Tilburg, NL)

7th November @ Essigfabrik (Koln, DE)

8th November @ Trix (Antwerp, BE)

9th November @ Dynamo (Zurich, CH)