ZERO PAIN il suo primo ed esplosivo “Millenium Trauma”

La sua immagine rimane un mistero, ma non il suo enorme potenziale!

ZERO PAIN è il primo artista Universal che si rifà al genere “PHONK” e sbarcherà in radio con il suo super singolo MILLENNIUM TRAUMA, disponibile per le radio dal 7 Ottobre.

ZERO PAIN nasce in una delle più importanti community Discord dedicata a gaming, anime e musica (di cui lui l’artista incarna in toto valori e messaggi), e il brano MILLENNIUM TRAUMA è da considerarsi un vero e proprio biglietto da visita di un progetto su cui è rivolta l’attenzione di un intero team internazionale!

PHONK:

Il phonk si associa di solito a beat distorti, costruiti utilizzando campioni che vengono manipolati, rallentati e destrutturati in vario modo. Questi ultimi posso provenire da brani funk, jazz, ma anche da brani rap old school.

Attorno al phonk nel tempo si è costruita anche un’estetica precisa. Così come a livello musicale tutto si basa sul distorcere altra musica, allo stesso modo a livello visivo ci si rifà a immagini sfuocate o con i pixel in evidenza, piuttosto che a fan art distorte di cartoon celebri. Grazie ai social questa estetica ha preso sempre più piede divenendo influente anche al di fuori del mondo strettamente musicale.

Le origini del phonk sono attribuite al rap di Memphis, detto chopped n screwed. Agli inizi il phonk aveva un suono crudo e cupo, poi nel tempo si è sempre più ammorbidito. I produttori hanno iniziato ad usare nuovi campioni, contaminando il phonk con le nuove sonorità della trap e rendendolo accessibile anche ad un pubblico più ampio.

In continua espansione, il Phonk è ai primi posti nelle classifiche di tutto il mondo grazie a performance e followers in crescita costante: il genere è in assoluto il più performante del 2022, attestandosi come la branca dell’elettronica più ascoltata in Italia.”