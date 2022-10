Siena dedica una mostra a Renzo Chiesa

Share Facebook

Dai Rolling Stones a Bruce Springsteen, da Lucio Dalla a Fabrizio De André passando per icone della musica come Jimi Hendrix e Adriano Celentano: arriva a Siena la mostra fotografica “Shot of love – Scatti d’amore” del fotografo Renzo Chiesa, che dal 14 al 29 ottobre 2022, sarà allestita – ad ingresso libero – presso la Galleria Beaux Art di via Cecco Angiolieri, 13.

L’esposizione nasce dal volume “Renzo Chiesa. 50 anni di ritratti della mia musica” (Vololibero Edizioni) e costituisce un appuntamento importante per gli appassionati di fotografia, di musica ma anche per coloro che sono curiosi di scoprire il mondo di questo originale artista.

Renzo Chiesa, milanese di adozione, ha realizzato copertine di dischi che sono passate alla storia e ha ritratto icone mondiali della musica, da Miles Davis, Ella Fitgerald, Duke Ellington, fino agli italiani Paolo Conte e Enzo Jannacci.

Mick Jagger

A Siena il 14 ottobre, in occasione del vernissage con inizio alle ore 17.30, sarà presente lo stesso Renzo Chiesa che, introdotto dal giornalista Massimo Biliorsi, racconterà curiosi aneddoti su cinquant’anni di incontri e fotografie. L’appuntamento sarà accompagnato da musica d’autore live grazie alla performance che vede protagonisti Paolo Marrone, cantante che ha dedicato a Roberto Vecchioni un intenso disco e Massimo Germini, chitarrista protagonista di molti tour dello stesso Vecchioni.

RENZO CHIESA

Classe 1951, cremonese, Chiesa si stabilisce a Milano nel 1961. Si appassiona all’immagine, alla fine anni cinquanta, dopo l’acquisto in famiglia del primo televisore. Dopo gli studi, il primo approccio alla fotografia avviene con l’inserimento nel laboratorio fotografico all’interno della Arnoldo Mondadori nella storica sede di via Bianca Maria di Savoia. Poter vedere da vicino il lavoro dei vari fotografi, inviati in tutto il mondo, fa esplodere la voglia di fare questa professione. Fu anche la fortuna di lavorare alla Mondadori che gli fece conoscere Arrigo Polillo, dirigente e organizzatore del Festival Internazionale del Jazz al Teatro Lirico. Questo gli permise di fotografare tanti grandissimi del jazz, da Duke Elligton, a Ella Fitgerald, da Nina Simone a Miles Davis. Divenuto assistente in studi fotografici professionalmente diversi, apre poi un proprio studio. La collaborazione con case discografiche inizia presto. Chiesa aveva un desiderio: realizzare tre copertine di artisti che amava, Lucio Dalla, Paolo Conte e Enzo Jannacci. Dopo aver coronato questo sogno avrebbe voluto dedicarsi ad altri settori, invece la popolarità dei tre artisti lo portò ancora di più nel campo discografico. Le collaborazioni iniziarono anche con grandi editori, Mondadori, Rizzoli, Abitare Segesta. Varie le testate con cui ha collaborato come Panorama, Costruire, Max, Amica, Casa&Country, AD, Musica Jazz, Suono, Prog, Classic Rock. Questo gli ha permesso di fotografare grandi artisti, architetti, scrittori, attori e chef in l’Italia e nel mondo. Da cinque anni è il fotografo ufficiale della Rassegna Tenco, della canzone d’autore, che si svolge al Teatro Ariston di Sanremo.

“Shot of love – Scatti d’amore” resterà aperta fino al 29 ottobre. Ingresso libero.

Orario: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica chiuso; Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com